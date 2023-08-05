رئيس ديوان الموظفين يبحث مع وزير الخدمة المدنية الفلبيني تعزيز التعاون

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، اليوم السبت، مع رئيس مفوضية الخدمة المدنية الفلبينية الوزير كارلو نوغراليس، تعزيز التعاون المشترك.وأكد أبو زيد، خلال لقائه الوزير نوغراليس في العاصمة مانيلا على هامش مؤتمر الرابطة الدولية للمدارس والمعاهد الإدارية في جامعة الفلبين ديليمان، أهمية فتح آفاق التعاون لتعزيز الإدارة العامة والارتقاء بالموارد البشرية بين الدولتين بما يسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، خاصة أن فلسطين أصبحت تصدر الخبرة لدول العالم.بدوره، شدد نوغراليس على أهمية بناء الشراكات وعقد لقاءات لبحث سبل التعاون في الفترة القادمة.