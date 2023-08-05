شؤون فلسطينية

غنيم: الضخ الزائد لمياه الآبار يوثر سلباً على عمل منظومة الصرف الصحي شمال غزة

غنيم: الضخ الزائد لمياه الآبار يوثر سلباً على عمل منظومة الصرف الصحي شمال غزة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس سلطة المياة مازن غنيم اليوم السبت، مع رؤوساء بلديات شمال غزة للإطلاع على الوضع الحالي لمحطة معالجة شمال غزة، واحواض الترشيح، والأحواض العشوائية في بيت لاهيا وبحث التدابير التي اتخذتها سلطة المياه لتلافي تفاقم الوضع في منظومة عمل المحطة المعالجة ومرافقها ، وتجنب حدوث اضرار على السكان المجاورين للاحواض العشوائية.

وأوضح غنيم ضرورة وجود خط طوارئ لهذه المرافق كأي محطة معالجة في اي مكان أخر ولكن الاحتلال منع تنفيذ مشروع مخرج الطواريء.

كما أكد على ضرورة تظافر جهود جميع الجهات المعنية وتحمل مسؤولياتها بشكل واضح للتغلب على الوضع الحالي والمتمثل بتحميل محطة المعالجة واحواض الترشيح فوق قدرتها التصميمية المحددة ب 35600 متر مكعب يوميا، وذلك من خلال العمل الجاد على ضخ الكميات وفق الحصص العادلة والمنصوص عليها من منظمة الصحة العالمية والبالغة 100 لتر في اليوم، والتوقف التام عن ضخ كميات كبيرة تفاقم المشكلة وتهدد عمل المحطة، مشيرا" الى أن سلطة المياة تعمل على تنفيذ جميع التدخلات العاجلة المطلوبة منها في هذا الصدد.

و استطرد غنيم ان معدل تدفق الصرف الصحي لمحطة الضخ المركزية في بيت لاهيا خلال شهر يونيو ويوليو وصل لأكثر من ٥٥ الف متر مكعب في اليوم وهذا المعدل يعكس تجاوز معدلات استهلاك الفرد في شمال غزة بنسبة كبيرة عن مختلف محافظات الوطن، وهو يفوق السعة التصميمية لاحواض الترشيح باكثر من50٪؜ مما يترتب على ذلك تحويل ما يزيد عن 10 الاف كوب يوميا للاحواض العشوائية وهذا يوثر بشكل سلبي على اداء عمل محطة المعالجة وأحواض الترشيح.

وفي هذا الاطار، أكد غنيم لرؤساء البلديات على خطورة وضع الأحواض العشوائية بوضعه الحالي على حياة المواطنين القاطنين بالقرب من الاحواض في ام النصر وبيت لاهيا ويتطلب التحرك الفوري لوقف الضخ الزائد والالتزام بالكميات اللازمة.

وخلال اللقاء، ثمن رؤوساء البلديات الدور الذي تقوم به السلطة من بناء المشاريع الاستراتيجية لتحسين خدمات المياة والصرف الصحي في محافظة الشمال على وجه الخصوص وكل قطاع غزة، واكدوا جميعهم على تحمل مسؤولياتهم لتجاوز الوضع القائم بما في ذلك تخفيض ساعات الضخ لابار المياة بشكل ملموس و تحسين الجباية، والمشاركة في تغطية نفقات التشغيل والصيانة لهذه المرافق لضمان استدامتها، الى جانب طلبهم توفير التمويل اللازم لتطوير منظومة الصرف الصحي في شمال غزة بشكل متكامل بحيث تشمل هذه المنظومة على مخرج امن للطوارئ.

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