غرق قاطرة عقب اصطدامها بناقلة في قناة السويس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم السبت، غرق إحدى القاطرات التابعة لهيئة قناة السويس بعد تصادمها مع إحدى الناقلات في القناة.بدوره، قال رئيس هيئة قناة السويس في مصر، الفريق أسامة ربيع، إن فريق الإنقاذ البحري توجه لانتشال القاطرة "فهد" جراء تصادمها مع إحدى الناقلات العابرة للقناة.ووقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونج كونغ، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح، مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.وأشار ربيع إلى أن طاقم القاطرة مكون من 7 أفراد، حيث لاتزال عمال الإنقاذ جارية، كما تم الدفع بالرافعة" إنقاذ " لإجراء أعمال انتشال القاطرة.