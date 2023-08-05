شؤون فلسطينية

هيئة مقدسية تدعو لصحوةٍ حقيقية إزاء ما يتعرض له الأقصى

هيئة مقدسية تدعو لصحوةٍ حقيقية إزاء ما يتعرض له الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي أن الرباط في الأقصى هو إعلان من المقدسيين أنهم يرفضون اقتحام الأقصى وتدنيسـه.

وأشار إلى أن الاحتلال يتعمّد إبعاد المرابطين والتنكيل بهم وفرض غرامات مالية باهظة عليهم.

وبين أن هدف الاحتلال من الإبعاد هو تفريغ المسجد الأقصى من أهله لتسهيل اقتحامات المستوطنين.

وكشف أن القادم سيكون أخطر بكثير على المسجد الأقصى داعيًا لصحوة حقيقية من الجميع.

وتواصلت الدعوات المقدسية لنصرة المسجد الأقصى المبارك اليوم السبت، والتصدي لانتهاكات الاحتلال والمستوطنين المستمرة، لا سيما عند حائط البراق، الذي يتعرض لمخططات تهويد كبيرة.

وشددت الدعوات على أن حائط البراق وقف إسلامي ويتحدى انتهاكات المستوطنين، الذين يتعمدون إحداث أصوات صاخبة عنده، ويؤدون طقوساً تلمودية تضايق المصلين في المسجد الاقصى.

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