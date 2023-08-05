خريشة يدعو إلى مواجهة جرائم المستوطنين بالضفة وتفعيل كل أدوات المقاومة

رام الله - دنيا الوطندعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي المنحل بالضفة الغربية، حسن خريشة إلى مواجهة جرائم المستوطنين المستمرة في مناطق متفرقة بالضفة، إلى جانب تفعيل كافة أدوات المقاومة.وشدد خريشة على ضرورة أن يكون هناك هبة شعبية في مناطق الضفة، لمواجهة جرائم المستوطنين ونصرة البلدات المختلفة التي تقطن بجوار المستوطنات، ومنها بلدة برقة.وذكر أنه يجب حمل السلاح للمقاومة، طالما أن المستوطنين يستخدمونه، لافتاً إلى أن جرائم المستوطنين تتم بتغطية كاملة من جيش الاحتلال.وأشار إلى أن جرائم المستوطنين تمثل اختباراً للجميع، في ظل التغول الإجرامي ضد أبناء شعبنا، موضحاً أن هذه الجرائم تهدف إلى ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني.وطالب بتشكيل قيادة وطنية وجبهة مقاومة وطنية شاملة، تعمل على تفعيل كافة أدوات المقاومة، كونها الحل الأمثل لمواجهة جرائم الاحتلال والمستوطنين.