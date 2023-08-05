شؤون فلسطينية

الشيخ يطالب بإدراج بن غفير وحزبه على قوائم الإرهاب العالمية

الشيخ يطالب بإدراج بن غفير وحزبه على قوائم الإرهاب العالمية
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ، اليوم السبت  المجتمع الدولي والمؤسسات الاممية اعتبار حزب إيتمار بن غفير حزباً إرهابياً.

وقال الشيخ في تصريح له، إن هذه المطالبة تأتيت بسبب تاريخ بن غفير الشخصي والحزبي في التحريض على قتل الفلسطينيين بل وقيام عضو في حزبه بالامس باطلاق النار على مواطن فلسطيني في قرية برقة قضاء رام الله واستشهاده.

كما طالب الشيخ بإدراج بن غفير وحزبه على قوائم الإرهاب العالمية.

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