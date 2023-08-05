رأفت يؤكد على أهمية التقيد بدورية عقد الانتخابات بأشكالها كافة

رام الله - دنيا الوطنعلى مدار يومين متواصلين، شارك صالح رأفت الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني ( فدا ) في ورشة العمل التي عقدتها لجنة الانتخابات المركزية في رام الله حول إصلاح النظام الانتخابي المحلي 2023.ودعا رأفت في مداخلة قدمها باسم "فدا" مؤسسات منظمة التحرير والحكومة والأحزاب والمؤسسات الأهلية والنقابات العمالية والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تكثيف العمل لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية تحقيق المساواة الكاملة بين جميع فئات الشعب الفلسطيني بما في ذلك بين المرأة والرجل.وأكد رأفت على أهمية دورية عقد الانتخابات بأشكالها كافة وعلى أهمية تحشيد الرأي العام للمشاركة الواسعة بكل مستويات الانتخابات، محلية كانت أم نقابية أم برلمانية، وعلى ضرورة وأهمية التمسك بنظام التمثيل النسبي، وخفض نسبة الحسم في الانتخابات المحلية من 8% الى 5%، ودعا كذلك الى خفض سن الترشح في الانتخابات القادمة إلى 21 عاما من أجل تطوير مشاركة الشابات والشباب في المجالس المحلية، كما أكد على ضرورة تحديد (كوتا) للشباب في المجالس المحلية بنسبة لا تقل عن30%، والالتزام بقرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين بأن لا تقل نسبة النساء في المجالس المحلية عن 30%، وإلى التمسك بالكوتا المخصصة للأخوة المسيحيين في المدن والبلدات المختلطة المسيحية والمسلمة ورفض دعوات البعض لإلغائها .واتفق المشاركون في ورشة العمل التي عقدتها لجنة الانتخابات المركزية حول إصلاح النظام الانتخابي المحلي2023 على مجموعة محاور للإصلاح الانتخابي المطلوب، تتمثل في إعادة النظر بالنظام الانتخابي وحجم الدوائر، ووضع آليات لمعالجة الفوز بالتزكية، والبحث في سن الترشح وترشح الأقارب، كذلك اقترحوا اعادة النظر في موضوع كوتة المرأة وترتيب النساء في القوائم وبين الفائزين، وتم التأكيد على ضرورة وضع سقف مالي وآليات للرقابة على مصادر تمويل المرشحين وآليات الصرف، ووضع آليات للردع وتنفيذ العقوبات على المخالفين.وستعمل مجموعات متخصصة تضم كافة الأطراف ذات العلاقة على التعمق في دراسة الإصلاحات المقترحة، وبلورة توصيات وصياغتها ضمن مسار وآليات وجدول زمني محدد، لتقديمها إلى جهات الاختصاص لتعديل قانون الانتخابات بما يستجيب لمطالب كافة الأطراف ذات العلاقة.