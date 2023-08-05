أبو كويك يدعو لحراكٍ قوي للتصدي لجرائم المستوطنين وسفكهم الدماء

وقال أبو كويك إن "هذه الاعتداءات تهدف إلى تهجير شعبنا من أرضه، لذلك لا بد من مواجهتهم بوحدة وطنية حقيقية وعمل ميداني، لردعهم وإيقاف الغي المتواصل من طرفهم".



وشدد على ضرورة أن يكون هناك وحدة حقيقية، وحراك شعبي متواصل عبر تشكيل لجان شعبية، لصد اعتداءات المستوطنين عن أرضنا وقرانا ومدننا وأبناء شعبنا.



ولفت إلى أن هذه الجرائم تأتي بغطاءٍ كامل من حكومة الاحتلال المتطرفة، والتي تستهدف حاضرنا ومستقبل أبناءنا، مؤكداً أن المقاومة ستتواصل لصد عدوان الاحتلال والمستوطنين، وأنّ شعبنا لن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء، وسيبقى سائراً في طريق نضاله حتى تحرير أرضه ومقدساته.





رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسين أبو كويك إلى حراكٍ شعبي قوي، لمواجهة جرائم المستوطنين المتواصلة بحق شعبنا وسفكهم الدماء، والتي كان آخرها استهداف الشهيد قصي معطان أمس، أثناء هجومهم على قرية برقة.