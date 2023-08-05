جيش الاحتلال يغلق قرية برقة شرق رام الله ويعلنها منطقة عسكرية

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال اليوم السبت، مداخل قرية برقة شرق رام الله، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، في أعقاب استشهاد الشاب قصي معطان على مستوطنين الليلة الماضية.وفرض جيش الاحتلال حصاراً على القرية، خوفاً من وقوع مواجهات بين الأهالي والمستوطنين، عقب استشهاد الشاب معطان.وشاركت جماهير غفيرة اليوم، في موكب تشييع جثمان الشهيد قصي جمال معطان (19 عاماً)، والذي ارتقى بنيران عصابات المستوطنين أمس، خلال مهاجمتهم قرية برقة شرق رام الله.وهبّ أهالي القرية للدفاع عن أرضهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة تخللها إحراق المستوطنين لسيارتين، إلى جانب محاولتهم الاستيلاء على أراضي في القرية لإقامة "مستوطنة رعوية".