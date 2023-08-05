الرئيسان المصري والإماراتي يبحثان العلاقات الثنائية

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي العلاقات الثنائية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في جميع المجالات بما يحقق تطلعاتهما إلى مواصلة التقدم واستدامة التنمية والازدهار.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري ، نظيره الإماراتي في مدينة العلمين ، بجمهورية مصر العربية.واستعرض الطرفان مسارات التعاون الذي يواصل تطوره النوعي خاصة في المجالات الحيوية التنموية والاقتصادية والاستثمارية والفرص الواعدة لتوسيع قاعدته بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.كما تطرقا إلى تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية والتحديات التي تواجهها، مؤكدين في هذا السياق أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لضمان تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية للمنطقة وشعوبها.وأكدا على حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة والتي تستدعي تعزيز التعاون والعمل المشترك للحفاظ على أمنها واستقرارها.