جيش الاحتلال يعلن قرية برقة شرق رام الله منطقة عسكرية مغلقة

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه وعقب تقييم الأوضاع الأمنية تم إعلان قرية برقة شرق رام الله ، ومحيطها "منطقة عسكرية مغلقة".وزعم الجيش، في بيان له، أن القرار جاء بحجة "منع وقوع مواجهات بين الأهالي والمستوطنين"، بعد استشهاد الشاب قصي جمال معطان (19 عاماً) على يد مستوطنين، مساء الجمعة.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت سلطات الاحتلال اعتقال مستوطنيْن إثر الاشتباه بهما في قتل الشهيد قصي معطان في برقة، بإطلاق نار.يذكر أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا، مناطق في النواحي الغربية والشمالية الغربية من برقة، مساء الجمعة، بحماية قوات الاحتلال، فيما هبّ أهالي القرية للدفاع عن أرضهم حيث اندلعت مواجهات، أدت لاستشهاد الشاب معطان وإصابة آخرين بجراح مختلفة.