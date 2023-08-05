شؤون فلسطينية

الخارجية: الوفد الفلسطيني الكشفي المشارك في كوريا الجنوبية بخير وبصحة جيدة

الخارجية: الوفد الفلسطيني الكشفي المشارك في كوريا الجنوبية بخير وبصحة جيدة
الخارجية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، متابعتها لأوضاع الوفد الكشفي الفلسطيني المشارك بالجامبوري في كوريا الجنوبية، إثر تعرض عدد من المشاركين لإصابات جراء ارتفاع درجات الحرارة.

وقال السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، في بيان، اليوم السبت، إن الوزارة تتابع ذلك بالتعاون مع إدارة التعاون الدولي في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسفارة دولة فلسطين لدى اليابان ومكتب تمثيل جمهورية كوريا لدى دولة فلسطين.

وأضاف السفير الديك أن الوفد الفلسطيني يتكون من 27 شخصاً، وما زالوا مشاركين في المخيم والألعاب، وهم جميعاً بخير وبصحة جيدة.

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