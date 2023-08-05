السودان: معارك عنيفة بالخرطوم وتحذيرات من انهيار القطاع الصحي

رام الله - دنيا الوطنتجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، صباح السبت، جنوبي وغربي العاصمة الخرطوم، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات الصراع على المدنيين.وأفادت وكالة (الأناضول) نقلاً عن شهود عيان بأن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش السوداني والدعم السريع في حي اللاماب الواقع شمال غربي سلاح المدرعات للجيش السوداني جنوبي الخرطوم".وذكرت أن "الاشتباكات تدور في المنطقة بين الجانبين بالأسلحة الثقيلة والخفيفة"، لافتة إلى أن أحياء العشرة و النزهة الواقعة شرق سلاح المدرعات تُسمع فيها أصوات المدافع والأسلحة الثقيلة.كما تشهد أحياء جنوبي مدينة أم درمان غربي العاصمة اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع، وسط دوي أصوات المدافع والأسلحة الثقيلة بكثافة منذ وقت مبكر صباح اليوم.ومساء الجمعة، رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، تشكيل لجنة "لجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات" قوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي.ومن جديد، حذرت الأمم المتحدة من تداعيات النزاع في السودان على المدنيين، وقال تيد شيبان نائب المدير التنفيذي للعمل الإنساني وعمليات الإمداد لـ(يونيسيف) إن "الأطفال يواجهون وضعاً غير مسبوقً.وأشار شيبان إلى أن الأرقام الرسمية كشفت عن مقتل أو إصابة طفل كل ساعة منذ بدء الحرب في السودان، مؤكداً أن العدد الإجمالي الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.من جهتها، قالت وزارة الصحة السودانية في تعميم موجه إلى المرضى وأسرهم، إن كل أدوية غسل وزراعة الكلى قد نفدت من مخازن الإمدادات الطبية.وبحسب الوزارة فإنه "يوجد في السودان 8000 آلاف مريض يحتاجون إلى الغسل الكلوي و4500 مريض خضعوا لزراعة الكلى".وأشارت إلى أن مرضى الغسل الكلوي يحتاجون إلى 210 آلاف جلسة كل ثلاثة أشهر، بينما تم توفير ألفاً 133 ألف جلسة بين كل مراكز غسل الكلى، كما أعربت الوزارة عن أملها في وصول شحنات من أدوية الكلى سريعا بعد طلبها من عدة جهات.ومنذ اندلاعها في 15 نيسان/أبريل الماضي، أسفرت المعارك المسحلة عن مقتل ثلاثة آلاف شخص على الأقلّ، وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها.