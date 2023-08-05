أول تعليق رسمي لبناني على البيانات التحذيرية الصادرة عن بعض السفارات

رام الله - دنيا الوطنقال نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن "المعطيات الأمنية المتوافرة في البلاد من القادة العسكريين لا تستدعي القلق والهلع".جاء تصريح ميقاتي عقب إصدار السعودية والكويت وألمانيا، بيانات تحذيرية لرعاياها في لبنان، وطلبت منهم أخذ الحيطة والحذر، بينما طلبت الرياض من مواطنيها عدم السفر إلى لبنان، ومغادرته.كما أكد ميقاتي، وفق بيان صادر عن مكتبه، ونقلته وكالة الأنباء اللبنانية، أنّ "الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطاً متقدمة لضمان الاستقرار، والأمور قيد المتابعة الحثيثة لضمان الاستقرار العام ومنع تعكير الأمن أو استهداف المواطنين والمقيمين والسياح العرب والأجانب".وكلّف ميقاتي وزير الخارجية عبدالله بوحبيب للتواصل مع الدول العربية، لطمأنتهم بشأن سلامة مواطنيهم في لبنان، كما طلب من وزير الداخلية بسام مولودي "دعوة مجلس الأمن المركزي للانعقاد للبحث في التحديات التي قد يواجهها لبنان في هذه الظروف الإقليمية المتشنجة، واتخاذ القرارات المناسبة لحفظ الأمن في كل المناطق".