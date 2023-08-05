الجيش اللبناني يُوضح حقيقة التحضير لعملية عسكرية في مخيم عين الحلوة

رام الله - دنيا الوطننفى الجيش اللبناني، اليوم السبت، التحضير لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يتابع بدقة الوضع الأمني بالمخيم.وقال الجيش اللبناني، عبر حسابه على منصة (إكس)، المعروفة سابقاً باسم (تويتر): "تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلاً عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة".وأضاف: "يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم".وتابع الجيش: "كما تشدد القيادة على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرًا للحصول على المعلومات".