تقرير: المشاريع الاستيطانية تلتهم مدينة القدس من الداخل والخارج



الأغوار: هاجم مستوطنون بحماية من جيش الاحتلال منطقة عرب المليحات غرب مدينة أريحا.وحاولوا سرقة عددا من مواشي المواطنين، بحجة أنها ترعى في مناطقهم، فيما أجبر المستوطنون المواطنين على رعي مواشيهم حول بيوتهم فقط، وتصل مساحة المنطقة إلى أكثر من 20 ألف دونم ويحظر فيها على المواطنين رعي أغنامهم،.فيما أقام مستوطنون، بؤرة استيطانية جديدة قرب دوار الطيبة شمال غرب محافظة أريحا والأغوارحيث تم إنشاء بيت متنقل (كرفان) في نزول طريق المعرجات وتم احضار أغنام وخزان ماء متنقل ومعدات بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين في المنطقة.كما شرع مستوطنون بالعمل على توسيع البؤرة الاستيطانية الموجودة قرب عين شبلي في الأغوار الفلسطينية الوسطى شمال شرق نابلس.ووضعوا مزيد من الكرفانات تحت جنح الظلام.وسيج مستوطنون مساحات من الأراضي الرعوية بين مستوطنتي (مسكيوت)، و(روتم) قرب عين الحلوة بالأغوار الشمالية.من أجل الاستيلاء على المزيد من الأراضي الرعوية.



رام الله - دنيا الوطنقال تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت إنّ "مدينة القدس تقع اليوم بين بؤرٍ وأحياءٍ استيطانيّة وقطارٍ هوائي في الداخل وأحزمة استيطانيّة من الخارج".وأوضح التقرير، أنّ "سلطات الاحتلال ومنظمات الاستيطان بما فيها جمعية (العاد) وبلدية موشيه ليئون ومن خلفهم وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، الذي يعتبر تغيير الوضع في القدس بمختلف أحيائها وخاصة الشيخ جراح وفي محيطها شغله الشاغل، تضغط من أجل حسم الأوضاع في المدينة، التي تتعرض لهجوم استيطاني واسع بهدف تغيير معالم هويتها، وفي هذا السياق من المتوقع أن تبحث لجنة التخطيط اللوائية في وزارة الداخلية الإسرائيليّة في الرابع والعشرين من هذا الشهر ما يسمى بخطة "تلبيوت الجديدة"، بالتوازي مع مصادقة بلدية موشيه ليئون على العديد من تصاريح البناء في مستوطنة "جفعات هماتوس" وبما يشمل بناء 3500 وحدة استيطانية و1300 غرفة فندقية على المنحدرات الشرقية لتلك المستوطنة إلى الجنوب من مدينة القدس، ويأتي ذلك بالتزامن مع التقدم في بحث عدد من المخططات الاستيطانية الأخرى لإقامة مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة داخل مدينة القدس الشرقية وفي محيطها مثل (كيدمات تسيون) و(نوف زهاف) و(بسغات زئيف) و(راموت ألون ( أ ) و( ب)) ومؤخرًا (أم ليسون).وبحسب التقرير، فإنّ "خطة "تلبيوت الجديدة" تأتي ضمن الخطة الخمسية التي أقرتها حكومة الاحتلال لتعزيز الاستيطان شرقي القدس، وتغيير تكوينها الديمغرافي لصالح المستوطنين، وتمتد هذه الخطة على أكثر من 140 دونمًا في المنطقة الجنوبية للقدس حتى المنطقة الجنوبية الشرقية قرب بلدات بيت صفافا وأم طوبا وصور باهر، أي في المنطقة الفاصلة بين القدس وبيت لحم، ومن شأن الخطة أن تقطع كل تواصل جغرافي بين مدينة القدس الشرقية ومدينة بيت لحم، وعليه فقد أصبح واضحًا أن حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير قد وضعت على جدول أعمالها إطلاق موجة من البناء الاستيطاني في محيط مدينة القدس، غير عابئة بالمعارضة الدولية لمخططاتها، ما يستدعي تسليط الضوء من جديد على الأخطار المحدقة بالقدس الشرقية، وإذا ما عدنا قليلاً إلى الوراء لتوضيح الصورة بشأن ما يتم التخطيط له هذه الأيام في القدس، نشير هنا إلى أن رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي وسفراء وقناصل دول أوروبية قاموا في منتصف تشرين ثاني 2020 بتنظيم زيارة احتجاجية إلى مستوطنة "جفعات هماتوس" رفضًا لقرار توسيعها آنذاك بـ1257 وحدة استيطانية جديدة، حيث اكدوا أن من شأن توسيع المستوطنة المذكورة وبناء حي جديد فيها، أن يقطع التواصل الجغرافي بين مدينتي القدس وبيت لحم".وتابع التقرير: "صورة الوضع والحالة هذه تصبح واضحة، فعندما تعود دولة الاحتلال الى المنطقة الممتدة جنوب المدينة، فذلك يعني أنها تحتفظ في أدراج حكوماتها بمخططات استيطانية يجري تنفيذها على مراحل كلما سمحت الظروف المحلية والدولية بذلك، فهي تلتف على المعارضة الدولية ومنها معارضة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي، تناور وتؤجل الى حين ولكنها لا تلغي مخططاتها، وهي مخططات هدامة، لا تقف عند حدود حسم المسألة الديمغرافية في القدس، بل تتجاوزها لوأد ما يسمى بحل الدولتين من خلال المضي قدما بهذه المخططات، ففي القدس تقوم خطط دولة الاحتلال على التوسع في البؤر الاستيطانية داخل المدينة وبناء أحياء استيطانية في أطرافها لتعزل البلدة القديمة عن محيطها كما هو الحال مع حي الشيخ جراح والحي الاستيطاني في وادي الجوز، والحي الاستيطاني في رأس العامود، الذي موله من البداية الميلياردير اليهودي الأميركي اوروين مسكوفيتش والحي الاستيطاني في سلوان والحي الاستيطاني في جبل المبكر "منظر من ذهب" وغيرها من الأحياء، هذا إلى جانب مصادقة بلدية الاحتلال مؤخرًا على مشروع مترو الأنفاق وعلى إعادة ترميم وتأهيل الجسور على التلة الفرنسية لربطها بمستوطنتي "بسغات زئيف" و"النبي يعقوب" على أراضي قريتي شعفاط والعيسوية لتسهيل وتنشيط حركة مرور السيارات وبما يخفف بشكل كبير من الازدحام المروري عند تقاطع التلة، بالتزامن مع مشروع مترو الأنفاق الذي يجري تنفيذه حاليًا، وفي فضاء القدس تحتفظ دولة الاحتلال في أدراج حكوماتها بمخططات لمحاصرة المدينة بأحزمة استيطانية تمتد على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في الشمال كما في الشرق وفي الجنوب، ففي الشمال لم تطو دولة الاحتلال مشروعها للبناء الاستيطاني في منطقة مطار القدس الدولي، فالمشروع ما زال قائمًا في انتظار الظروف المناسبة، وكذا هو الحال في الشرق، فقد كان نتنياهو قد أعلن في شباط 2020 أنه أصدر تعليمات ببناء 3500 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة E1، الواقعة شرق القدس المحتلة، حيث نقلت مصادر "إسرائيلية" عنه قوله في حينه في أحد المؤتمرات أنه أوعز بذلك للتنفيذ الفوري، حيث توقف الشروع في التنفيذ بفعل الضغوط الدولية ولكنه لم يرفع عن جدول أعمال الدولة، وهنا تسعى دولة الاحتلال للسيطرة على التلال الشرقية لمحافظة القدس لفصل التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية والقدس المحتلة من جهة، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين بحزام استيطاني يمتد من شرق القدس حتى الأغوار بما في ذلك مشروع ما يسمى (E1)، وفي الجنوب يجري العمل كذلك على توسيع مستوطنات جيلو وجفعات همتوس وجبل أبو غنيم، وما هو مخطط له على الأراضي القريبة من دير مار الياس كامتداد لمستوطنة تل بيوت، وكجزء من الخطة الرئيسية لخلق تكتلين استيطانيين في الشمال والجنوب يحولان دون ارتباط القدس الشرقية بالضفة الغربية كعاصمة للفلسطينيين في أية تسوية سياسية محتملة في إطار ما يسمى حل الدولتين".وجاء في التقرير: "في الوقت نفسه أعلنت سلطات وبلدية الاحتلال في القدس، الأحد الماضي، عن افتتاح الجسر الهوائي المعلق في حي وادي الربابة، ببلدة سلوان، برعاية جمعية "عتيرت كوهانيم" وسلطة الآثار "الإسرائيلية"، وهو واحد من أضخم المشاريع الاستيطانية، جنوب المسجد الأقصى، لتسهيل حركة المستوطنين وتغيير معالم المدينة المحتلة، ويمتد الجسر بطول أكثر من 200 متر بارتفاع 35 مترًا، وعرض 4.5 أمتار، وتسعى سلطات الاحتلال من خلال ذلك إلى فرض واقع تهويدي يخترق فضاء سلوان في القدس المحتلة، بدءًا بحي الثوري مرورًا بحي وادي الربابة وصولاً إلى منطقة النبي داود، إضافة إلى أعمال أخرى في أراضي الحي لتحويلها إلى "مسارات وحدائق توراتية"، وزرع القبور الوهمية في أجزاء أخرى من الحي، وقد خصصت حكومة الاحتلال نحو 20 مليون شيكل؛ لتنفيذ المشروع بمشاركة بلدية الاحتلال في القدس، ووزارة القدس والإرث اليهودي وشركة "موريا"، وجمعية "إلعاد" الاستيطانيّة، وفي مدينة القدس كذلك تواصل سلطات وبلدية الاحتلال سياسة إحكام السيطرة على حي الشيخ جراح في المدينة. فقد شرعت سلطات الاحتلال بتحويل ما تسمّيه "نصبًا تذكاريًا" في قلب هذا الحي إلى مشروع استيطاني جديد بمبادرة مشتركة بين بلدية القدس وجمعية المظليين وقدامى الجنود وبتمويل من الصندوق القومي اليهودي، وهو جزء من مبادرة أكثر اتساعًا تشارك فيه جمعيات استيطانية تحت ستار تنمية السياحة "الإسرائيليّة" داخل الأحياء الفلسطينية شمال البلدة القديمة (الطريق الشمالي)، ويشمل الطريق الشمالي مواقع مختلفة من باب العامود شمالًا إلى حي الشيخ جرّاح، ويمر عبر العديد من المواقع التاريخية والدينية، حيث تخطط بلدية الاحتلال للاستيلاء على ما تبقى من الأرض البالغ مساحتها نحو 15 دونمًا، ويقع الموقع على تلة صغيرة تتوسط الحي الغربي وكرم الجاعوني، الذي تواجه فيه عشرات العائلات الفلسطينية خطر الإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين "إسرائيليين"، فيما تجدر الإشارة هنا كذلك إلى أن بلدية القدس أعلنت مؤخرًا عن نيتها القيام بأعمال تطويرية حول ضريح الصديق شمعون الواقع أيضًا في الشيخ جرّاح، وهو مكان للصلاة اليهودية يجتذب العديد من اليهود الأرثوذكس المتطرفين، وعند إقامة أحداث دينية كبيرة في الضريح يتم اجتياح الحي من قبل حشود من اليهود المتدينين بينما تغلق الشرطة "الإسرائيلية" أجزاء كبيرة من المنطقة أمام حركة المرور، ما ينتهك بشدة حقوق الفلسطينيين وحريتهم في التنقل ويعطل أعمالهم، ولا تستثني سلطات الاحتلال من مخططاتها الاستيطانية الهدامة بقية محافظات ومناطق الضفة الغربية المحتلة بأشكال متعددة. مجلس المستوطنات (يشع) باعتباره ذراعًا تنفيذيًا للإدارة المدنية يلعب هنا دورًا محوريًا في السطو على أراضي الفلسطينيين وتحويلها إلى مجال حيوي للمخططات والمشاريع الاستيطانية، التي تتخذ أحيانًا شكل المناطق الصناعية، التي تخدم المستثمرين الاستعماريين، وهذه الأيام يجري الحديث عن بناء منطقة صناعية جديدة أعدها مجلس مستوطنات الشمال، الذي يرأسه حليف سموتريتش وبن غفير، يوسي داعان، وذلك على مساحة 2700 دونم في شمال الضفة الغربية، ويُفترض بالمنطقة الصناعية الجديدة أن تضم مصانع ملوثة للبيئة بالقرب من مناطق سكنية ليس فقط في الضفة الغربية، بل أيضًا بالقرب من بلدة كفر قاسم داخل الخط الأخضر، ومن شأن الخطة، التي يقف خلفها كذلك مجلس مستوطنة "الكانا" ومجلس مستوطنة "أورنيت" في محافظة قلقيلية، أن تلحق أضرارًا فادحة بالبيئة في منطقة واسعة على طرفي ما كان يسمى بالخط الأخضر".وأكمل التقرير: "سلطات الاحتلال أقامت ثلاث مناطق صناعية رئيسية، أولها "عطروت" في شرق القدس وهي الأكثر تلويثا للبيئة، والثانية "بركان" على أراضي محافظة سلفيت، والثالثة "ميشور أدوميم" في صحراء القدس، وإلى جانب هذه المناطق الصناعية الرئيسة أقامت سلطات الاحتلال نحو 25 منطقة صناعية استيطانية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية تضم أكثر من 300 منشأة، منها 29 منشأة منها خاصة بإنتاج المواد الكيماوية السامة أكثرها خطورة مصانع جيشوري، التي تبث سمومها على المواطنين ومزروعاتهم في مدينة طولكرم ومحيطها المجاور".وأكد التقرير، أنّ "سرطان الاستيطان يتخذ من الأغوار الفلسطينية هدفًا محوريًا له كذلك، وهذه المرة من أراضي قرية فروش بيت دجن، التي تعتبر بوابة الأغوار الوسطى، وجديد التطورات هذه المرة اخطارات هدم بالجملة، فالقرية تتعرض منذ تشكيل حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير لحملة مسعورة تشمل منع البناء أو التخطيط لإقامة مشاريع بما فيها مشاريع البنية التحتية، حيث يتم مصادرة الجرارات الزراعية ومعدات الحفر (البواجر) وتدمير خزانات المياه للاستخدام الزراعي، حتى وصل الأمر إلى تدمير خزان المياه، الذي يزود السكان بمياه الشرب والاستخدامات المنزلية، حيث تفاجأ سكان القرية الأسبوع الماضي من حجم هذه الحملة المسعورة، حيث شرع الاحتلال بمسلسل اخطارات هدم ووقف البناء شملت 13 منزلاً ومنشأه بالرغم أن بعض المنازل والمنشآت المستهدفة قائمة منذ سنوات ولم يجري عليها أي تغيير بل أن بعضها موجود قبل الاحتلال وهناك منازل يحمل أصحابها تراخيص بناء. وتأتي هذه الإجراءات في ظل هجمة استيطانيه شملت إقامة عدد من البؤر الاستيطانية، التي تخطط الإدارة المدنية لربطها مع وسط "إسرائيل" بدءًا بهذه البؤر في المنطقة مرورًا بالبؤر الاستيطانية القائمة على أراضي بيت دجن وبيت فوريك وفي محيط مستوطنة ايتمار وصولاً إلى بؤرة أفيتار ومفرق زعترة وشارع عابر السامرة، حيث تعمل جرافات الاحتلال ليل نهار على انجاز التفافي حواره المخصص لهذا الغرض، وقد أنجزت سلطات الاحتلال البنى التحتية الضرورية لذلك لعزل القرية والمنطقة وتفريغها من سكانها في إطار سياسة التطهير العرقي، التي تمارسها هذه السلطات في مناطق الأغوار الفلسطينية".وعلى صعيد آخر، قال التقرير، إنّ "المحكمة العليا "الإسرائيلية" تقدم نفسها كأداة من أدوات سلطات الاحتلال في شرعنة الاستيطان، تغطي على انتهاكاته للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وكان ذلك واضحًا من رفضها الاسبوع الماضي التماسًا يطالب بإخلاء معهد لتدريس التوراة في البؤرة الاستيطانية العشوائية "حوميش" شمالي الضفة الغربية، وذلك في قرار يتلاءم مع موقف الحكومة "الإسرائيلية" في أعقاب نقل المعهد الديني في تلك البؤرة الاستيطانية إلى موقع جديد وقريب من الموقع الأول في خرق حتى لقوانين الاحتلال، فقد اعتمدت المحكمة في قرارها على المزاعم التي قدمتها الحكومة بأنها ستعمل على شرعنة وتسوية الأوضاع القانونية لذلك المعهد في "حوميش" وذلك في أعقاب نقله بدون تصريح من أرض فلسطينية خاصة، إلى ما تزعم سلطات الاحتلال أنه "أراضي دولة" تابعة لما يسمى لمجلس الاستيطاني "شومرون"، وبالعودة من جديد إلى سياسة تعطيش الفلسطينيين، تواصل سلطات الاحتلال حرب المياه ضد الشعب الفلسطيني لتحرمه من أبسط حقوقه في مصادر المياه، فبعد أن خفضت قبل أسبوعين من كميات المياه لمحافظتي الخليل وبيت لحم بنحو 6 آلاف كوب يوميًا، قامت الادارة المدنية الأسبوع الماضي بغلق ثلاثة من آبار المياه بالباطون في الخليل بالقرب من مخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين، في إجراء عنصري يرقى إلى مستوى الجريمة، وفي تلك الآبار الثلاثة تتجمع مياه جوفية في أطراف صحراء جنوب جبل الخليل، وهي آبار تزعم الادارة المدنية أنها ممنوعة وغير قانونية وتشكل تهديدًا للأمن المائي، أما الهدف من ذلك العمل فهو حرمان المزارعين في المنطقة من الاستفادة من مياه تلك الآبار لري مزروعاتهم والتضييق عليهم ودفعهم إلى تحمل تكاليف نفقات جلب المياه بصهاريج من أماكن بعيدة، إذا أسعفتهم أوضاعهم على ذلك أو ترك حقولهم إلى مصيرها في الجفاف، فيما هي تغدق المياه على المستوطنات والمستوطنين في مناطق جنوب الخليل ومزارعها الرعوية دون حساب، وهؤلاء المستوطنين الذين يكملون الدور الذي تضطلع به الإدارة المدنية بجرائم أبشع من خلال رمي جثث حيوانات ميته في آبار مياه لتحويلها إلى مياه ملوثة لا يمكن للمزارعين استخدامها سواء كمياه شرب أو كمياه لري المزروعات، وهذا يقودنا للتنويه بما تلحقه المياه العادمة التي تتدفق بشكل عام من المستوطنات عبر الأودية من أضرار بالبيئة، حيث تتخلص مستوطنات الاحتلال من مياه الصرف الصحي من دون إخضاعها لأي نوع من المعالجة في معظم الأحيان، وحسب معطيات متطابقة هناك حوالي 50 مستوطنة على الأقل تُفرغ ما يقارب 35 مليون متر مكعب من المجاري، ما يساوي 14 ألف بركة أولمبية، بكل ما يترتب على ذلك من تأثيرات صحية كارثية على السكان المحليين فضلاً عن المزروعات والأراضي الزراعية".وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:القدس: في ظل توجه المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف الديني والمعتقدات التوراتية لبناء “الهيكل الثالث” المزعوم مكان قبة الصخرة تم الكشف عن تورط حكومة الاحتلال في خطوات التحضير لإقامة “الهيكل الثالث” المزعوم مكان مسجد قبة الصخرة في باحات المسجد الأقصى ، حيث أشرف مدير عام وزارة شؤون القدس في هذه الحكومة على جلب 4 عجول “حمراء” قبل أسابيع من الولايات المتحدة ؛ تمهيدًا لحرقها على جبل الزيتون المقابل للمسجد الأقصى إيذانًا ببدء طقوس إقامة “الهيكل الثالث” بكسر الحاجز الذي يمنع آلاف اليهود من اقتحام المسجد الاقصى ، وتم الكشف بان حكومة الاحتلال ضالعة في تمويل مشروع استيراد العجول وتربيتها ، ورصدت ميزانية بالملايين لتحقيق هذا الهدف،في حين أقام مستوطنون في مستوطنة (شيلو) شمالي رام الله مهرجانًا مؤخرًا يحاكي بناء “الهيكل الثالث” المزعوم على أنقاض مسجد قبة الصخرة ، اشتمل على فقرة حرق بقرة حمراء قبيل البدء ببناء الهيكل.وفي القدس هاجم مستوطنون حافلات يقودها فلسطينيون من سكان القدس والداخل المحتل لدى مرورها من طريق قريب من مستوطنة معاليه أدوميم ورددوا شعارات عنصرية منها “الموت للعرب .. فلتحترق بيوتكم وقراكم ”الخليل: هدمت جرافات الاحتلال مسكن المواطن أحمد محمد أبو قبيطة في منطقة واد العماير المحاذية لمستوطنة (سوسيا) بمسافر يطا، جنوب الخليل. كما اوقفت قوات الاحتلال العمل بمنزل قيد الانشاء في منطقة خشم الدرج ببادية مسافر يطا، وارغمت العمال وخلاطات ومضخة الإسمنت على مغادرة المكان ، علما ان المنزل يقع داخل المخطط الهيكلي للقريه. وجرفت قوات الاحتلال دونمين في منطقة (خلة أبو ساكور) بالقرب من المعسكر الاحتلالي المقام على أراضي بلدة ترقوميا ، واقتلعت 40 شجرة من أشجار الزيتون والكرمة واراضي زراعية وهدمت سلاسل حجرية في خربة سوبا غرب الخليل.واقتلعت عشرات أشجار اللوزيات والحمضيات وهدمت سلاسل حجرية في ارض تصل مساحتها الى 3 دونمات تقريبا في وقت نصب فيه مستوطنون خياما على أراضي المواطنين، بحماية قوات الاحتلال في منطقة (خربة القط)، المحاذية لمستوطنة (كرمي تسور) المقامة على أراضي بلدة حلحول، بعد أن اعتدوا على أصحاب الأرضنابلس: شرع مستوطنون بأعمال تجريف بين بلدتي عقربا ومجدل بني فاضل جنوب نابلس في منطقة الزوايا وقاموا بزراعة أشجار في هذه الأراضي في محاولة للاستيلاء عليها. كما أضرم مستوطنون النار في أراضٍ بقرية بورين الأمر الذي أدى لاحتراق عشرات الأشجار . كما سلّمت قوات الاحتلال 13 إخطارات هدم للمواطنين في فروش بيت دجن ، وهي: ثمانية لمنازل مأهولة بالسكان ، واحد منها أنشئ قبل عام 1967، واثنان لبركتين زراعيتين أغلبها تقع في شارع المدارس في القرية وبوقف العمل في شق طريق زراعي بالقرب من المدخل الغربي لبلدة عقربا والذي يصل طوله نحو 3.5 كم، إضافة إلى وقف العمل بمنشآت لغسيل المركبات في المنطقة . وهاجم مستوطنون، منزلا جنوب بورين، بالحجارة، الأمر الذي ألحق أضرارا بنوافذه ومركبة كانت مركونة أمامه ، وعاثوا خرابا بإحدى قطع الأراضي في محيط المنزل، وسرقوا سياجا يحيط بها.سلفيت:سلّمت قوات الاحتلال 5 إخطارات بوقف العمل والبناء بغرف وطرق زراعية وإخلاء عشرات الدونمات من أرضي المواطنين شمال غرب بلدة دير بلوط في منطقة “ظهر رجال” وإعادتها كما كانت ، بحجة أنها منطقة مصنفة (ج) ومعظمها مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات والتين. كما نصب مستوطنون من مستوطنة “تفوح”، خياما على أراضي المواطنين في قرية ياسوف في منطقة “وعرة الغول”، الواقعة شمال شرق البلدة ، وخيما أخرى متفرقة بين أشجار الزيتون. وهدمت جرافات الاحتلال منشأة تجارية في بلدة دير بلوط تبلغ مساحتها 200 متر مربع علما أن السكن قائم ومرخص منذ عام 1977 ، وتمت إضافة المبنى الذي قاموا بهدمه ، بحجة عدم ترخيصه وبنائه في منطقة مصنفة “ج” وقامت بتخريب خطي المياه والكهرباء وتجريف الأرض المحيطة بالمنزل.