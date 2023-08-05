اليابان تتأهب تحسباً للإعصار (خانون) وإجلاء مئات الآلاف بالصين



ومنذ السبت الماضي، تشهد الصين أمطاراً قياسية، ناجمة عن مرور الإعصار (دوكسوري) شرقي وشمالي البلاد، مما أحدث فيضانات تسببت في مصرع 20 شخصاً، وفق موقع (الجزيرة نت).



وأعلنت الصين، أمس الجمعة، أن الكوارث الطبيعية تسببت في مصرع أو فقدان 147 شخصاً خلال الشهر الماضي بعد الأمطار الغزيرة التي تعد الأقوى منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاماً والتي شهدها شمالي البلاد نهاية الشهر.



وقالت وزارة إدارة الأحوال الطارئة بالصين إن "142 من حالات الوفاة أو الاختفاء التي سُجلت الشهر الماضي كانت ناجمة عن فيضانات أو كوارث جيولوجية، أما الوفيات أو حالات الاختفاء الخمس المتبقية فكانت نتيجة كوارث طبيعية أخرى مثل الجفاف".



وفي اليابان، تشهد محافظتا أوكيناوا وكاغوشيما حالة من التأهب استعدادا لاقتراب الإعصار (خانون)، حيث تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار تأثير الإعصار حتى نهار الاثنين المقبل.



في غضون ذلك، قالت هيئة الكوارث اليابانية إن المدارس والسلطات المحلية والخدمات اللوجيستية ستواصل تعليق أعمالها حتى الاثنين القادم.





رام الله - دنيا الوطنتشهد اليابان حالة من التأهب استعداداً لاقتراب الإعصار (خانون)، فيما أعلنت سلطات مقاطعة خبي شمالي الصين إجلاء أكثر من 1.2 مليون شخص من المناطق التي اجتاحتها الفيضانات.وفي الصين، يشارك في عمليات الإنقاذ أكثر من أربعة آلاف فريق في المناطق المتضررة، مع بداية انحسار مياه الفيضانات، كما تم تخصيص أحواض تخزين وقنوات تحويل لتصريف المياه.