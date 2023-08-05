صحيفة إسرائيلية: عملية جنين الأخيرة بمثابة نموذج مصغر لصراع عسكري واسع النطاق بالضفة





وأضافت الصحيفة، أن "سقوط عشرات القتلى في العمليات الفلسطينية منذ بداية العام ليس سوى عينة لما هو قادم، ومعظم التقديرات في إسرائيل حول هذا الأمر سلبية، خاصة في ظل وجود كمية ضخمة وغير مسبوقة من الأسلحة في الضفة".





وتابعت: "هذا يعني أنه يوجد عشرات الآلاف من الفلسطينيين المسلحين، ما يدفع شعبة الاستخبارات العسكرية للعمل من أجل إعطاء صانعي القرار إنذارًا استراتيجيًا للحظة التي تنتشر فيها الفوضى المسلحة من شمال الضفة إلى جنوبها.





وأكملت: "كذلك للحظة التي يشن فيها الآلاف من المسلحين، بما في ذلك عناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية، عشرات عمليات إطلاق النار في اليوم على الطرق والتقاطعات والمستوطنات".









رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم السبت، إن ما حدث خلال العملية الأخيرة في جنين كان بمثابة "نموذج مصغر لصراع عسكري واسع النطاق في الضفة الغربية".