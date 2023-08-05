شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلية: عملية جنين الأخيرة بمثابة نموذج مصغر لصراع عسكري واسع النطاق بالضفة

صحيفة إسرائيلية: عملية جنين الأخيرة بمثابة نموذج مصغر لصراع عسكري واسع النطاق بالضفة
خلال عدوان الاحتلال على جنين - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم السبت، إن ما حدث خلال العملية الأخيرة في جنين كان بمثابة "نموذج مصغر لصراع عسكري واسع النطاق في الضفة الغربية".

وأضافت الصحيفة، أن "سقوط عشرات القتلى في العمليات الفلسطينية منذ بداية العام ليس سوى عينة لما هو قادم، ومعظم التقديرات في إسرائيل حول هذا الأمر سلبية، خاصة في ظل وجود كمية ضخمة وغير مسبوقة من الأسلحة في الضفة".

وتابعت: "هذا يعني أنه يوجد عشرات الآلاف من الفلسطينيين المسلحين، ما يدفع شعبة الاستخبارات العسكرية للعمل من أجل إعطاء صانعي القرار إنذارًا استراتيجيًا للحظة التي تنتشر فيها الفوضى المسلحة من شمال الضفة إلى جنوبها.

وأكملت: "كذلك للحظة التي يشن فيها الآلاف من المسلحين، بما في ذلك عناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية، عشرات عمليات إطلاق النار في اليوم على الطرق والتقاطعات والمستوطنات".


أخبار ذات صلة

مستوطنون يجبرون رعاة ماشية على ترك مراعيهم في الأغوار الشمالية

مستوطنون يجبرون رعاة ماشية على ترك مراعيهم في الأغوار الشمالية

النيابة العامة بغزة: ثبوت اتهام أربعة أشخاص بواقعة وفاة المواطن أبو قوطة

النيابة العامة بغزة: ثبوت اتهام أربعة أشخاص بواقعة وفاة المواطن أبو قوطة

صحيفة إسرائيلية: عملية جنين الأخيرة بمثابة نموذج مصغر لصراع عسكري واسع النطاق بالضفة

صحيفة إسرائيلية: عملية جنين الأخيرة بمثابة نموذج مصغر لصراع عسكري واسع النطاق بالضفة

المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الأسبوع الماضي

المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الأسبوع الماضي

فتوح يحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين

فتوح يحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين

خمسة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري

خمسة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري

مصرع شاب وإصابة آخرين بحادث سير شمال رام الله

مصرع شاب وإصابة آخرين بحادث سير شمال رام الله

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يجبرون رعاة ماشية على ترك مراعيهم في الأغوار الشمالية

مستوطنون يجبرون رعاة ماشية على ترك مراعيهم في الأغوار الشمالية

فتوح يحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين

فتوح يحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

محافظ جنين ينفي أية علاقة للأجهزة الأمنية بحادثة إطلاق النار على شارع حيفا

محافظ جنين ينفي أية علاقة للأجهزة الأمنية بحادثة إطلاق النار على شارع حيفا

حماس تنعى الشهيد أبو سعن وتؤكد أن جرائم الاحتلال لن تجلب له الأمن

حماس تنعى الشهيد أبو سعن وتؤكد أن جرائم الاحتلال لن تجلب له الأمن

منوعات

بعد غياب عامين.. سمية الخشاب تتصدّر الترند في &quot;أركب على الموجة&quot;

بعد غياب عامين.. سمية الخشاب تتصدّر الترند في "أركب على الموجة"

بسمة بوسيل تشعل منصات التواصل بـ جمبوست أسود

بسمة بوسيل تشعل منصات التواصل بـ جمبوست أسود

صورة: منة فضالي بإطلالة صيفية جريئة أمام البحر والجمهور يغازلها

صورة: منة فضالي بإطلالة صيفية جريئة أمام البحر والجمهور يغازلها

بالصور: أنغام تشعل مسرح جدة في ليلة طرب استثنائية وسط تفاعل كبير

بالصور: أنغام تشعل مسرح جدة في ليلة طرب استثنائية وسط تفاعل كبير

شاهد: عمرو دياب يختطف الهاتف من يد أحد معجبيه ويثير غضب الجمهور

شاهد: عمرو دياب يختطف الهاتف من يد أحد معجبيه ويثير غضب الجمهور

فيديو: الظهور الأول لـ شيرين عبد الوهاب بعد شائعات محاولتها الانتحار

فيديو: الظهور الأول لـ شيرين عبد الوهاب بعد شائعات محاولتها الانتحار

منى الشاذلي تكشف كواليس مشاركتها في فيلم &quot;بيت الروبي&quot;

منى الشاذلي تكشف كواليس مشاركتها في فيلم "بيت الروبي"

الإعلامية أسماء إبراهيم تعلن انفصالها عن المطرب موسى

الإعلامية أسماء إبراهيم تعلن انفصالها عن المطرب موسى

فيفي عبده تمازح الجمهور من أمام البحر: &quot;إوعى وشك أنا مش هغشك&quot;

فيفي عبده تمازح الجمهور من أمام البحر: "إوعى وشك أنا مش هغشك"

هبة مجدي وابنتها تتصدران الترند بعد تسممهم من مطعم شهير

هبة مجدي وابنتها تتصدران الترند بعد تسممهم من مطعم شهير

عربي

بشكل مفاجئ.. السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة الأراضي اللبنانية

بشكل مفاجئ.. السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة الأراضي اللبنانية

قوات الدعم السريع تسيطر على ولاية وسط دارفور بشكل كامل

قوات الدعم السريع تسيطر على ولاية وسط دارفور بشكل كامل

البحرين تسجل أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها

البحرين تسجل أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها

السودان: البعثة الأممية تتهم الدعم السريع باستهداف المدنيين بشكل عشوائي

السودان: البعثة الأممية تتهم الدعم السريع باستهداف المدنيين بشكل عشوائي