المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الأسبوع الماضي
نشرت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، السبت، إحصائية حوادث السير خلال الأسبوع الماضي (29 تموز/ يوليو- 4 آب/ أغسطس 2023).
وأفادت إدارة المرور والنجدة بأن 60 حادث سير وقعت خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن 32 إصابة مختلفة.
وفي تفصيل الإصابات أشارت إلى أنها جاءت على النحو الآتي: "19 إصابة متوسطة، و13 إصابة أخرى طفيفة".
وبيّنت إدارة المرور أن أضرارًا مادية وتلفيات لحقت بـ 69 مركبة جراء تلك الحوادث من بينها سبع دراجات نارية.
التعليقات