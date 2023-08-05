المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، السبت، إحصائية حوادث السير خلال الأسبوع الماضي (29 تموز/ يوليو- 4 آب/ أغسطس 2023).وأفادت إدارة المرور والنجدة بأن 60 حادث سير وقعت خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن 32 إصابة مختلفة.وفي تفصيل الإصابات أشارت إلى أنها جاءت على النحو الآتي: "19 إصابة متوسطة، و13 إصابة أخرى طفيفة".وبيّنت إدارة المرور أن أضرارًا مادية وتلفيات لحقت بـ 69 مركبة جراء تلك الحوادث من بينها سبع دراجات نارية.