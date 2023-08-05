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المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الأسبوع الماضي

المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الأسبوع الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، السبت، إحصائية حوادث السير خلال الأسبوع الماضي (29 تموز/ يوليو- 4 آب/ أغسطس 2023).

وأفادت إدارة المرور والنجدة بأن 60 حادث سير وقعت خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن 32 إصابة مختلفة.

وفي تفصيل الإصابات أشارت إلى أنها جاءت على النحو الآتي: "19 إصابة متوسطة، و13 إصابة أخرى طفيفة".

وبيّنت إدارة المرور أن أضرارًا مادية وتلفيات لحقت بـ 69 مركبة جراء تلك الحوادث من بينها سبع دراجات نارية.

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