شؤون فلسطينية

بعد السعودية.. الكويت تُوجه تحذيراً لرعاياها في لبنان

بعد السعودية.. الكويت تُوجه تحذيراً لرعاياها في لبنان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت السفارة الكويتية في لبنان، السبت ، مواطنيها "التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، عبر حسابها على منصة (إكس)، المعروفة سابقا باسم (تويتر): "تهيب سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر، والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".

يأتي التحذير الكويتي بعد ساعات من مطالبة المملكة العربية السعودية، مواطنيها بمغادرة الأراضي اللبنانية، وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

وقالت السفارة السعودية في لبنان، في بيان نُشر في وقت متأخر من مساء الجمعة على منصة (إكس)، إن "المملكة تدعو مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".

وأضافت في المنشور: "تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان".

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