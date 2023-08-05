مؤتمر إسرائيلي طارئ لمناقشة سيناريوهات انهيار النظام

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية بأن 100 من كبار المسؤولين السابقين في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، عقدوا مؤتمراً طارئاً، وذلك لمناقشة التعامل مع سيناريوهات انهيار النظام.وأضافت الصحيفة أن المشاركين في المؤتمر "ناقشوا أساليب العمل لحماية المحكمة العليا والجيش والشرطة في حالات انهيار النظام في إسرائيل".ومنذ بداية العام، تشهد إسرائيل احتجاجات تطالب الحكومة بالتراجع عن مشاريع قوانين تعديل القضاء، التي تقلص صلاحيات المحكمة العليا في الرقابة على قرارات الحكومة.كما امتدت الاحتجاجات لتصل جنود وضباط الاحتياط، حيث أعلن الآلاف منهم رفضهم الانخراط بالخدمة العسكرية مستقبلاً في حال مضت الحكومة قدماً في تقليص صلاحيات القضاء.والخميس الماضي، أنهت المحكمة العليا الإسرائيلية، خمس ساعات من المداولات دون اتخاذ قرار في الالتماسات المقدمة لها لإلغاء "قانون التعذر" الذي يقيد عزل رئيس الوزراء، وهو أحد التعديلات القضائية المثيرة للجدل.وترى المعارضة الإسرائيلية أن قانون التعديلات القضائية الذي صدق عليه (كنيست) يوفر الحماية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي تنظر المحكمة المركزية في اتهامات بحقه تشمل الرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال، بينما ينفي هو صحتها.