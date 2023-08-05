رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام روسية، السبت، تضرر ناقلة نفط روسية جراء هجوم أوكراني في البحر الأسود، وذلك بعد يوم من استهداف سفينة حربية روسية بالمنطقة.بدورها، أكدت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل البحري، أن الناقلة (إس آي جي) تعرضت لهجوم بزورق مسير بالقرب من شبه جزيرة القرم، وهو ما تسبب بثقب في غرفة المحركات على جانب الناقلة الأيمن.من جهة أخرى، نقلت وكالة (تاس) الروسية الرسمية للأنباء عن مركز الإنقاذ البحري، أن الناقلة أصيبت وتعرضت لأضرار، وقد وصلت قاطرتان إلى موقع الهجوم في مضيق كيرشمن جانبها، أفادت تقارير إخبارية أوكرانية، بأن مسيّرات أوكرانية هاجمت هذه الناقلة التي كان تحمل علم روسيا، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).فيما قال مسؤول موال لموسكو بالمناطق الخاضعة للسيطرة الروسية في مقاطعة زاباروجيا (جنوب شرق أوكرانيا) إن العديد من أفراد الطاقم أصيبوا بسبب الزجاج المتطاير جراء الهجوم.ويأتي الهجوم الأوكراني على ناقلة النفط، في ظل توترات متصاعدة بالبحر الأسود، بعد انسحاب روسيا الشهر الماضي من اتفاق تصدير الحبوب، وتبادلت كييف وموسكو التهديد باستهداف السفن المارة بالمنطقة في حال الاشتباه بأنها عسكرية.