شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
طقس فلسطين يشهد ارتفاعا على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صيفيا عاديا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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