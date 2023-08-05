عربي

بشكل مفاجئ.. السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة الأراضي اللبنانية

بشكل مفاجئ.. السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة الأراضي اللبنانية
السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة الأراضي اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
دعت المملكة العربية السعودية فجر اليوم السبت، مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية، وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

وقالت السفارة السعودية في لبنان، في بيان نُشر في وقت متأخر من مساء الجمعة على منصة (إكس)، المعروفة سابقا باسم (تويتر)، إن "المملكة تدعو مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".

وأضافت في المنشور: "تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان".

أخبار ذات صلة

بشكل مفاجئ.. السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة الأراضي اللبنانية

بشكل مفاجئ.. السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة الأراضي اللبنانية

قوات الدعم السريع تسيطر على ولاية وسط دارفور بشكل كامل

قوات الدعم السريع تسيطر على ولاية وسط دارفور بشكل كامل

البحرين تسجل أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها

البحرين تسجل أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها

السودان: البعثة الأممية تتهم الدعم السريع باستهداف المدنيين بشكل عشوائي

السودان: البعثة الأممية تتهم الدعم السريع باستهداف المدنيين بشكل عشوائي

بعد أحداث عين الحلوة.. ميقاتي يوجه رسالة شديدة اللهجة للفصائل الفلسطينية في لبنان

بعد أحداث عين الحلوة.. ميقاتي يوجه رسالة شديدة اللهجة للفصائل الفلسطينية في لبنان

شاهد: حزب الله يوثق بالفيديو للمرة الثانية جولة هاليفي عند الحدود الشمالية

شاهد: حزب الله يوثق بالفيديو للمرة الثانية جولة هاليفي عند الحدود الشمالية

تنظيم الدولة يعلن مقتل زعيمه أبو الحسين القرشي

تنظيم الدولة يعلن مقتل زعيمه أبو الحسين القرشي

رئيس البرلمان العربي يستقبل مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية

رئيس البرلمان العربي يستقبل مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس تنعى الشهيد أبو سعن وتؤكد أن جرائم الاحتلال لن تجلب له الأمن

حماس تنعى الشهيد أبو سعن وتؤكد أن جرائم الاحتلال لن تجلب له الأمن

حركة المقاومة الشعبية تنعي الشاب محمود حسام أبو سعن من مخيم نور شمس

حركة المقاومة الشعبية تنعي الشاب محمود حسام أبو سعن من مخيم نور شمس

وفد طبي أمريكي متخصص في جراحة العظام يزور قطاع غزة

وفد طبي أمريكي متخصص في جراحة العظام يزور قطاع غزة

الأسيرات يُنفّذن خطوات احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروفهن الاعتقالية

الأسيرات يُنفّذن خطوات احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروفهن الاعتقالية

أبو ظريفة: أزمات قطاع غزة لا تُحل بالتغول واستخدام القوة

أبو ظريفة: أزمات قطاع غزة لا تُحل بالتغول واستخدام القوة

مستوطنون يعيدون نصب خيمة في أرض شرق طولكرم

مستوطنون يعيدون نصب خيمة في أرض شرق طولكرم

الخليل: إصابة طفل جراء دهسه من قبل مستوطن

الخليل: إصابة طفل جراء دهسه من قبل مستوطن

قيادي في الديمقراطية: اشتباكات مخيم عين الحلوة مفتعلة

قيادي في الديمقراطية: اشتباكات مخيم عين الحلوة مفتعلة

منوعات

الإعلامية أسماء إبراهيم تعلن انفصالها عن المطرب موسى

الإعلامية أسماء إبراهيم تعلن انفصالها عن المطرب موسى

فيفي عبده تمازح الجمهور من أمام البحر: &quot;إوعى وشك أنا مش هغشك&quot;

فيفي عبده تمازح الجمهور من أمام البحر: "إوعى وشك أنا مش هغشك"

هبة مجدي وابنتها تتصدران الترند بعد تسممهم من مطعم شهير

هبة مجدي وابنتها تتصدران الترند بعد تسممهم من مطعم شهير

هل حاولت شيرين عبد الوهاب الانتحار؟

هل حاولت شيرين عبد الوهاب الانتحار؟

بالصور: نانسي عجرم تشعل المسرح خلال حفلها الأخير في لبنان

بالصور: نانسي عجرم تشعل المسرح خلال حفلها الأخير في لبنان

من وسط إسبانيا.. أسماء جلال تخطف أنظار الجمهور

من وسط إسبانيا.. أسماء جلال تخطف أنظار الجمهور

هنا الزاهد تكشف: تضايقت جدا من أحمي فهمي بسبب صورة

هنا الزاهد تكشف: تضايقت جدا من أحمي فهمي بسبب صورة

ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وفستان مكشوف

ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وفستان مكشوف

هل سيشارك الفنان يحيى الفخراني في دراما رمضان 2024؟

هل سيشارك الفنان يحيى الفخراني في دراما رمضان 2024؟

حفل هيفاء وهبي بالساحل يثير جدلاً واسعاً بسبب أسعار التذاكر

حفل هيفاء وهبي بالساحل يثير جدلاً واسعاً بسبب أسعار التذاكر

عربي

قوات الدعم السريع تسيطر على ولاية وسط دارفور بشكل كامل

قوات الدعم السريع تسيطر على ولاية وسط دارفور بشكل كامل

البحرين تسجل أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها

البحرين تسجل أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها

السودان: البعثة الأممية تتهم الدعم السريع باستهداف المدنيين بشكل عشوائي

السودان: البعثة الأممية تتهم الدعم السريع باستهداف المدنيين بشكل عشوائي

بعد أحداث عين الحلوة.. ميقاتي يوجه رسالة شديدة اللهجة للفصائل الفلسطينية في لبنان

بعد أحداث عين الحلوة.. ميقاتي يوجه رسالة شديدة اللهجة للفصائل الفلسطينية في لبنان