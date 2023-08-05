بشكل مفاجئ.. السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة الأراضي اللبنانية

دعت المملكة العربية السعودية فجر اليوم السبت، مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية، وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.





رام الله - دنيا الوطنوقالت السفارة السعودية في لبنان، في بيان نُشر في وقت متأخر من مساء الجمعة على منصة (إكس)، المعروفة سابقا باسم (تويتر)، إن "المملكة تدعو مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".وأضافت في المنشور: "تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان".