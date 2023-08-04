حماس تنعى الشهيد أبو سعن وتؤكد أن جرائم الاحتلال لن تجلب له الأمن

رام الله - دنيا الوطننعت حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشاب محمود أبو سعن (18 عامًا)، الذي استشهد بنيران جندي إسرائيلي في عملية إعدام من مسافة صفر خلال اقتحام مخيم نور شمس شرق طولكرم فجر اليوم الجمعة.وقدمت الحركة التعازي إلى عائلة الشهيد التي قضى الاحتلال على فرحتها بنجاح نجلها محمود في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.ووجهت التحية إلى أهلنا الصامدين، والمقاومين الأبطال الذين استبسلوا في الدفاع عن المخيم وصد العدوان، وجدّدوا التأكيد بأن "عمليات القتل والإعدام والاغتيال المتصاعدة ومخططات تدنيس المسجد الأقصى لن تجلب للعدو أمنًا، فثورة شعبنا مستمرة حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".