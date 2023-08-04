حركة المقاومة الشعبية تنعي الشاب محمود حسام أبو سعن من مخيم نور شمس

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية الشاب محمود حسام أبو سعن (18 عاماً) من مخيم نور شمس بطولكرم الذي استشهد بعد اطلاق النار عليه من جنود الاحتلال من مسافة صفر.وقالت في تصريح لها، إن "دماء شهداء شعبنا لن تذهب هدراً والعدو الصهيوني سيدفع الثمن غالياً على مجازره و اعتداءاتهم اليومية".ودعت كل أبناء شعبنا في كل ساحات فلسطين لإعلان حالة الاشتباك بكل الوسائل والأدوات وخاصة بالضفة المحتلة والقدس وأراضي عام 48 وارباك الاحتلال وتنفيذ العمليات المختلفة.