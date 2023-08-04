وفد طبي أمريكي متخصص في جراحة العظام يزور قطاع غزة

















رام الله - دنيا الوطناستقبلت جمعية رحمة حول العالم وفداً طبياً أمريكياً متخصصاً في جراحة العظام يضم 32 طبيباً وجراحاً متطوعاً لإجراء عمليات جراحية معقدة في عدد من مشافي قطاع غزة، بالتنسيق مع جمعية فجر.وأوضح مدير عام جمعية رحمة حول العالم د.أديب الشويكي، أن الجمعية وبالشراكة مع جمعية فجر قامت بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة الفلسطينية لتسهيل دخول الوفد الطبي إلى قطاع غزة، موضحاً أن الوفد سيجري 150 عملية معقدة في جراحةالعظام موزعة على ثلاث مشافي هن مستشفى الشفاء بغزة ومستشفى ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي بمحافظة خانيونس، وستوزع المهمات ما بين 50 عملية لاستبدال مفاصل الركب بالكامل و 50 عملية منظار للطب الرياضي و 50 عمليةجراحية للقدم والكاحل.ومن الجدير بالذكر بأن جمعية رحمة قامت بالتنسيق لإدخال المستلزمات والمعدات اللازمة منذ أيام عبر معبر كرم أبو سالم وسلمتها إلى مستودعات وزارة الصحة تمهيداً لاستخدامها في العمليات التي ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل ولمدة خمسة أيام.