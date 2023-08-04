رام الله: شهيد برصاص مستوطنين في قرية برقة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة، باستشهاد الشاب قصي جمال معطان (19 عاماً) برصاص مستوطنين في قرية برقة برام الله.وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قالت إن طواقمها نقلت مصابا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت قرية برقة لحماية مستوطنين هاجموا القرية.وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا مناطق في النواحي الغربية والشمالية الغربية من برقة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، فهب أهالي القرية للدفاع عن أرضهم ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بجروح خطيرة، إلى جانب اثنين آخرين أصيبا بالحجارة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وذكرت المصادر، أن المستوطنين أحضروا خلال الاقتحام عدداً من المواشي في مؤشر على نيتهم الاستيلاء على أراضي في القرية لإقامة "مستوطنة رعوية".وأضافت المصادر أن المستوطنين أحرقوا، خلال الهجوم الذي لا زال مستمرا، سيارتين.