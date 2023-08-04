أبو ظريفة: أزمات قطاع غزة لا تُحل بالتغول واستخدام القوة
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، اليوم الجمعة، إن "استمرار الحصار والاحتلال والانقسام يُضعف مقومات صمود شعبنا ويعمق أزمات القطاع".
وأضاف في كلمة له خلال مسيرة بغزة، بأن هذه الأزمات بحاجة إلى حلول، و"لا تحل بالتغول واستخدام القوة لأن من شأنها أن تجر الأوضاع إلى صراعات داخلية يدفع ثمنها شعبنا ومقاومته".
وتابع أبو ظريفة: "نرفض الاعتقالات السياسية لما لها من ضرر على العلاقات الداخلية وإضعاف للمقاومة"، داعياً إلى استراتيجية "تقوم على التحلل من اتفاق أوسلو وملحقاته استنادا إلى قرارات المجلسين الوطني والمركزي واستنهاض المقاومة الشعبية بكافة أشكالها وتأطيرها بقيادة وطنية موحدة".
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