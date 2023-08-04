رفضًا لاعتقالهم الإداري.. أربعة معتقلين إداريين يواصلون إضرابهم منذ ستة أيام

رام الله - دنيا الوطنأكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ أربعة معتقلين إداريين في زنازين سجن (نفحة) يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ، منذ ستة أيام وهم: سيف قاسم حمدان، وأسامة ماهر خليل، وقصي جمال خضر، وصالح رأفت ربايعة.وقال نادي الأسير، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنّ إدارة سجن (نفحة) نقلتهم إلى الزنازين عقب إعلانهم للإضراب في تاريخ 30 تموز/يوليو المنصرم.وبين نادي الأسير، أّن المعتقل حمدان من بلدة برقة/ نابلس يبلغ من العمر (29 عامًا)، وهو معتقل منذ 4/10/2022، أما المعتقل ربايعة (22 عاما)، من بلدة ميثلون/ جنين، وهو معتقل منذ 8/2/2023، وهذا أول اعتقال يتعرض له، والمعتقل خضر (25 عامًا)، من مخيم الأمعري/ رام الله، معتقل منذ 14/12/2022، وهو معتقل سابق أمضى 14 شهراً في سجون الاحتلال وبعد الإفراج عنه بفترة وجيزة، أعاد الاحتلال اعتقاله مجددًا، والمعتقل خليل (23 عامًا) من مخيم الفارعة، معتقل منذ 17/5/2022.وفي هذا الإطار يؤكّد نادي الأسير، أنّ المعتقلين الإداريين يواصلون محاولاتهم المستمرة لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ، وما يزال الإضراب عن الطعام، كخيار نضاليّ، المسار الأبرز لمواجهة هذه الجريمة.من الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال تواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث بلغ عدد المعتقلين لأكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة في أعداد المعتقلين الإداريين هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.