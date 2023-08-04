شؤون فلسطينية

رفضًا لاعتقالهم الإداري.. أربعة معتقلين إداريين يواصلون إضرابهم منذ ستة أيام

رفضًا لاعتقالهم الإداري.. أربعة معتقلين إداريين يواصلون إضرابهم منذ ستة أيام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ أربعة معتقلين إداريين في زنازين سجن (نفحة) يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ، منذ ستة أيام وهم: سيف قاسم حمدان، وأسامة ماهر خليل، وقصي جمال خضر، وصالح رأفت ربايعة.

وقال نادي الأسير، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنّ إدارة سجن (نفحة) نقلتهم إلى الزنازين عقب إعلانهم للإضراب في تاريخ 30 تموز/يوليو المنصرم.

وبين نادي الأسير، أّن المعتقل حمدان من بلدة برقة/ نابلس يبلغ من العمر (29 عامًا)، وهو معتقل منذ 4/10/2022، أما المعتقل ربايعة (22 عاما)، من بلدة ميثلون/ جنين، وهو معتقل منذ 8/2/2023، وهذا أول اعتقال يتعرض له، والمعتقل خضر (25 عامًا)، من مخيم الأمعري/ رام الله، معتقل منذ 14/12/2022، وهو معتقل سابق أمضى 14 شهراً في سجون الاحتلال وبعد الإفراج عنه بفترة وجيزة، أعاد الاحتلال اعتقاله مجددًا، والمعتقل خليل (23 عامًا) من مخيم الفارعة، معتقل منذ 17/5/2022.

وفي هذا الإطار يؤكّد نادي الأسير، أنّ المعتقلين الإداريين يواصلون محاولاتهم المستمرة لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ، وما يزال الإضراب عن الطعام، كخيار نضاليّ، المسار الأبرز لمواجهة هذه الجريمة.

من الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال تواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث بلغ عدد المعتقلين لأكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة في أعداد المعتقلين الإداريين هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يعيدون نصب خيمة في أرض شرق طولكرم

مستوطنون يعيدون نصب خيمة في أرض شرق طولكرم

الخليل: إصابة طفل جراء دهسه من قبل مستوطن

الخليل: إصابة طفل جراء دهسه من قبل مستوطن

الأمم المتحدة: ارتفاع كبير باعتداءات المستوطنين خلال النصف الأول من العام 2023

الأمم المتحدة: ارتفاع كبير باعتداءات المستوطنين خلال النصف الأول من العام 2023

رفضًا لاعتقالهم الإداري.. أربعة معتقلين إداريين يواصلون إضرابهم منذ ستة أيام

رفضًا لاعتقالهم الإداري.. أربعة معتقلين إداريين يواصلون إضرابهم منذ ستة أيام

قيادي في الديمقراطية: اشتباكات مخيم عين الحلوة مفتعلة

قيادي في الديمقراطية: اشتباكات مخيم عين الحلوة مفتعلة

حسام بدران يشن هجوماً على السلطة

حسام بدران يشن هجوماً على السلطة

إصابة مواطن وزوجته إثر اعتداء الاحتلال عليهما جنوب الخليل

إصابة مواطن وزوجته إثر اعتداء الاحتلال عليهما جنوب الخليل

خالد البطش: نحذر من إشغال الساحة الفلسطينية بالأزمات والفتن

خالد البطش: نحذر من إشغال الساحة الفلسطينية بالأزمات والفتن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يعيدون نصب خيمة في أرض شرق طولكرم

مستوطنون يعيدون نصب خيمة في أرض شرق طولكرم

الخليل: إصابة طفل جراء دهسه من قبل مستوطن

الخليل: إصابة طفل جراء دهسه من قبل مستوطن

قيادي في الديمقراطية: اشتباكات مخيم عين الحلوة مفتعلة

قيادي في الديمقراطية: اشتباكات مخيم عين الحلوة مفتعلة

إصابات بالرصاص والاختناق في قمع الاحتلال لمسيرتي بيت دجن وكفر قدوم

إصابات بالرصاص والاختناق في قمع الاحتلال لمسيرتي بيت دجن وكفر قدوم

جماهير طولكرم تشيّع جثمان الشهيد محمود أبو سعن

جماهير طولكرم تشيّع جثمان الشهيد محمود أبو سعن

فتوح يدين إعدام الاحتلال للشاب أبو سعن في طولكرم

فتوح يدين إعدام الاحتلال للشاب أبو سعن في طولكرم

&quot;المرور&quot; بغزة: أربع إصابات في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: أربع إصابات في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة

&quot;المعابر&quot; تنشر إحصائية المغادرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

"المعابر" تنشر إحصائية المغادرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

منوعات

الإعلامية أسماء إبراهيم تعلن انفصالها عن المطرب موسى

الإعلامية أسماء إبراهيم تعلن انفصالها عن المطرب موسى

فيفي عبده تمازح الجمهور من أمام البحر: &quot;إوعى وشك أنا مش هغشك&quot;

فيفي عبده تمازح الجمهور من أمام البحر: "إوعى وشك أنا مش هغشك"

هبة مجدي وابنتها تتصدران الترند بعد تسممهم من مطعم شهير

هبة مجدي وابنتها تتصدران الترند بعد تسممهم من مطعم شهير

هل حاولت شيرين عبد الوهاب الانتحار؟

هل حاولت شيرين عبد الوهاب الانتحار؟

بالصور: نانسي عجرم تشعل المسرح خلال حفلها الأخير في لبنان

بالصور: نانسي عجرم تشعل المسرح خلال حفلها الأخير في لبنان

من وسط إسبانيا.. أسماء جلال تخطف أنظار الجمهور

من وسط إسبانيا.. أسماء جلال تخطف أنظار الجمهور

هنا الزاهد تكشف: تضايقت جدا من أحمي فهمي بسبب صورة

هنا الزاهد تكشف: تضايقت جدا من أحمي فهمي بسبب صورة

ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وفستان مكشوف

ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وفستان مكشوف

هل سيشارك الفنان يحيى الفخراني في دراما رمضان 2024؟

هل سيشارك الفنان يحيى الفخراني في دراما رمضان 2024؟

حفل هيفاء وهبي بالساحل يثير جدلاً واسعاً بسبب أسعار التذاكر

حفل هيفاء وهبي بالساحل يثير جدلاً واسعاً بسبب أسعار التذاكر

عربي

قوات الدعم السريع تسيطر على ولاية وسط دارفور بشكل كامل

قوات الدعم السريع تسيطر على ولاية وسط دارفور بشكل كامل

البحرين تسجل أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها

البحرين تسجل أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها

السودان: البعثة الأممية تتهم الدعم السريع باستهداف المدنيين بشكل عشوائي

السودان: البعثة الأممية تتهم الدعم السريع باستهداف المدنيين بشكل عشوائي

بعد أحداث عين الحلوة.. ميقاتي يوجه رسالة شديدة اللهجة للفصائل الفلسطينية في لبنان

بعد أحداث عين الحلوة.. ميقاتي يوجه رسالة شديدة اللهجة للفصائل الفلسطينية في لبنان