حسام بدران يشن هجوماً على السلطة





وقال في تصريح صحفي، إن "اعتقال أجهزة السلطة في الضفة الغربية، والأسرى المحررين ومنهم المهندس السايح والاعتداءات على طلاب الجامعات جرائم وطنية يجب وقفها"، وفق تعبيره.



وأدان بدران، بشدة اعتقال أجهزة السلطة الأمنية الأسير المحرر المهندس أمجد السايح، داعياً للإفراج الفوري عنه.



وأوضح أن الطريقة التي تتعامل بها أجهزة السلطة مع مناضلي شعبنا ومقاوميه وأسراه المحررين والحرائر وأبناء الحركة الطلابية؛ تستدعي وقفة جادة من الكل الفلسطيني، بفصائله ومؤسساته وشخصياته، لوقف هذه السياسة نهائيًّا.



رام الله - دنيا الوطنشن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسام بدران، هجوماً على السلطة الفلسطينية، على خلفية ما وصفه اعتقال طلبة الجامعات.