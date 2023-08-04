نحو 50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات الآلاف، صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.