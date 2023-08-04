تعليق رسمي فلسطيني على إعدام الشاب أبو سعن

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة الإعدام الميداني، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، بحق الشهيد محمود أبو سعن (18 عاما)، خلال اقتحامها الوحشي لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس.واعتبرت الوزارة في بيان، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الجريمة جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي.ورأت بأن تصعيد قوات الاحتلال من جرائمها بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته؛ محاولة إسرائيلية لتفجير ساحة الصراع، وجر المنطقة برمتها الى دوامة من العنف لا ينتهي.وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا، كما دعت الجنائية الدولية الخروج عن صمتها وسرعة الانتهاء من تحقيقاتها في جرائم الاحتلال.