قوات الدعم السريع تسيطر على ولاية وسط دارفور بشكل كامل

رام الله - دنيا الوطنسيطرت قوات الدعم السريع في السودان، بشكل كامل، على ولاية وسط دارفور غربي السودان.في السياق، نفى الناطق باسم قوات الدعم السريع، رواية الجيش السوداني، بوقوع خسائر في صفوف قواته، متهما الجيش باتخاذ المدنيين دروعا بشرية.وكانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، اتهمت قوات الدعم السريع باستهداف المدنيين والمرافق العامة بشكل عشوائي، خاصة في محلية سربا غرب دارفور.وعبرت البعثة في بيان عن قلقها العميق إزاء تداعيات الصراع على المدنيين في إقليم دارفور، مشيرة إلى وجود حوادث استهداف مشابهة أيضا في نيالا جنوب دارفور وزالنجي في وسط الإقليم.وقال المبعوث الأممي فولكر بيرتس "إنني قلق من التقارير التي تفيد بمنع المدنيين من النزوح إلى أماكن أكثر أمانًا ما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا"، وفق ما نقل موقع (العربية).وحثت (يونيتامس) جميع القوات المشاركة في الأعمال "العدائية" على وقف عملياتها العسكرية على الفور، داعية إلى استئناف المحادثات عبر منبر جدة.كما جددت البعثة التزامها بدعم وتسهيل الجهود الرامية إلى التوصل لحل سلمي للصراع في السودان.