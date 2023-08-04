البحرين تسجل أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها





وتعاني منطقة الخليج، من معدل رطوبة عال، جراء تبعات الاحتباس الحراري.



وذكرت الهيئة أن الحرارة في المملكة الخليجية بلغت 40.1 درجة مئوية الخميس، فيما وصلت نسبة الرطوبة إلى 85.1%. والجمعة، وصلت الحرارة إلى 46 درجة مئوية ونسبة الرطوبة إلى 75%.



وحثت الهيئة مشتركيها على اتباع "أساليب ترشيد الكهرباء والماء؛ للحفاظ على الموارد الوطنية واستدامة الخدمات".



وقالت هيئة الكهرباء والماء على منصة (X) تويتر سابقا: "سجّلت مملكة البحرين (...) الخميس أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها؛ حيث بلغ الاستهلاك 3798 ميغاواط".وكان أعلى معدّل استهلاك للكهرباء قد سجّل في العام الماضي؛ وبلغ 3708 ميغاوات بتاريخ 18 آب.