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البحرين تسجل أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها

البحرين تسجل أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وسط طقس حار للغاية، سجّلت مملكة البحرين يوم الخميس، أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها.

وقالت هيئة الكهرباء والماء على منصة (X) تويتر سابقا: "سجّلت مملكة البحرين (...) الخميس أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها؛ حيث بلغ الاستهلاك 3798 ميغاواط".

وكان أعلى معدّل استهلاك للكهرباء قد سجّل في العام الماضي؛ وبلغ 3708 ميغاوات بتاريخ 18 آب.

وتعاني منطقة الخليج، من معدل رطوبة عال، جراء تبعات الاحتباس الحراري.

وذكرت الهيئة أن الحرارة في المملكة الخليجية بلغت 40.1 درجة مئوية الخميس، فيما وصلت نسبة الرطوبة إلى 85.1%. والجمعة، وصلت الحرارة إلى 46 درجة مئوية ونسبة الرطوبة إلى 75%.

وحثت الهيئة مشتركيها على اتباع "أساليب ترشيد الكهرباء والماء؛ للحفاظ على الموارد الوطنية واستدامة الخدمات".

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