شؤون فلسطينية

إصابة رئيس هيئة مقاومة الجدار إثر اعتداء الاحتلال عليه غرب سلفيت

إصابة رئيس هيئة مقاومة الجدار إثر اعتداء الاحتلال عليه غرب سلفيت
مؤيد شعبان
رام الله - دنيا الوطن
أصيب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان برضوض في منطقة البطن والصدر، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، اليوم الجمعة، في بلدة ديراستيا غرب سلفيت.

وذكر الناشط في مجال الاستيطان ناظم السلمان، أن قوات الاحتلال اعتدت على الوزير شعبان بالضرب المبرح، وأطلقت الغاز السام المسيل للدموع صوبه، وصوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي تقام في ديراستيا، ضد البؤرة الاستيطانية الجديدة التي يحاول المستوطنون إقامتها في منطقة القعدة شمال البلدة.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإنه جرى نقل الوزير شعبان إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أخبار ذات صلة

إصابات بالرصاص والاختناق في قمع الاحتلال لمسيرتي بيت دجن وكفر قدوم

إصابات بالرصاص والاختناق في قمع الاحتلال لمسيرتي بيت دجن وكفر قدوم

تعليق رسمي فلسطيني على إعدام الشاب أبو سعن

تعليق رسمي فلسطيني على إعدام الشاب أبو سعن

إصابة رئيس هيئة مقاومة الجدار إثر اعتداء الاحتلال عليه غرب سلفيت

إصابة رئيس هيئة مقاومة الجدار إثر اعتداء الاحتلال عليه غرب سلفيت

جماهير طولكرم تشيّع جثمان الشهيد محمود أبو سعن

جماهير طولكرم تشيّع جثمان الشهيد محمود أبو سعن

فتوح يدين إعدام الاحتلال للشاب أبو سعن في طولكرم

فتوح يدين إعدام الاحتلال للشاب أبو سعن في طولكرم

&quot;المرور&quot; بغزة: أربع إصابات في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: أربع إصابات في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة

&quot;المعابر&quot; تنشر إحصائية المغادرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

"المعابر" تنشر إحصائية المغادرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

الاحتلال يعيق حركة المواطنين على حاجز &quot;دوتان&quot; العسكري قرب يعبد

الاحتلال يعيق حركة المواطنين على حاجز "دوتان" العسكري قرب يعبد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتوح يدين إعدام الاحتلال للشاب أبو سعن في طولكرم

فتوح يدين إعدام الاحتلال للشاب أبو سعن في طولكرم

&quot;المرور&quot; بغزة: أربع إصابات في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: أربع إصابات في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة

&quot;المعابر&quot; تنشر إحصائية المغادرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

"المعابر" تنشر إحصائية المغادرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

الاحتلال يعيق حركة المواطنين على حاجز &quot;دوتان&quot; العسكري قرب يعبد

الاحتلال يعيق حركة المواطنين على حاجز "دوتان" العسكري قرب يعبد

العملات: الدولار يواصل الارتفاع أمام الشيكل

العملات: الدولار يواصل الارتفاع أمام الشيكل

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الاثنين

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الاثنين

شهيد برصاص الاحتلال شرق طولكرم

شهيد برصاص الاحتلال شرق طولكرم

عورتاني يلتقي وفداً من بلدية يطا

عورتاني يلتقي وفداً من بلدية يطا

منوعات

الإعلامية أسماء إبراهيم تعلن انفصالها عن المطرب موسى

الإعلامية أسماء إبراهيم تعلن انفصالها عن المطرب موسى

فيفي عبده تمازح الجمهور من أمام البحر: &quot;إوعى وشك أنا مش هغشك&quot;

فيفي عبده تمازح الجمهور من أمام البحر: "إوعى وشك أنا مش هغشك"

هبة مجدي وابنتها تتصدران الترند بعد تسممهم من مطعم شهير

هبة مجدي وابنتها تتصدران الترند بعد تسممهم من مطعم شهير

هل حاولت شيرين عبد الوهاب الانتحار؟

هل حاولت شيرين عبد الوهاب الانتحار؟

بالصور: نانسي عجرم تشعل المسرح خلال حفلها الأخير في لبنان

بالصور: نانسي عجرم تشعل المسرح خلال حفلها الأخير في لبنان

من وسط إسبانيا.. أسماء جلال تخطف أنظار الجمهور

من وسط إسبانيا.. أسماء جلال تخطف أنظار الجمهور

هنا الزاهد تكشف: تضايقت جدا من أحمي فهمي بسبب صورة

هنا الزاهد تكشف: تضايقت جدا من أحمي فهمي بسبب صورة

ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وفستان مكشوف

ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وفستان مكشوف

هل سيشارك الفنان يحيى الفخراني في دراما رمضان 2024؟

هل سيشارك الفنان يحيى الفخراني في دراما رمضان 2024؟

حفل هيفاء وهبي بالساحل يثير جدلاً واسعاً بسبب أسعار التذاكر

حفل هيفاء وهبي بالساحل يثير جدلاً واسعاً بسبب أسعار التذاكر

عربي

السودان: البعثة الأممية تتهم الدعم السريع باستهداف المدنيين بشكل عشوائي

السودان: البعثة الأممية تتهم الدعم السريع باستهداف المدنيين بشكل عشوائي

شاهد: حزب الله يوثق بالفيديو للمرة الثانية جولة هاليفي عند الحدود الشمالية

شاهد: حزب الله يوثق بالفيديو للمرة الثانية جولة هاليفي عند الحدود الشمالية

تنظيم الدولة يعلن مقتل زعيمه أبو الحسين القرشي

تنظيم الدولة يعلن مقتل زعيمه أبو الحسين القرشي

مسؤول أردني: نحو 2200 عامل يعملون بعدة قطاعات في إيلات

مسؤول أردني: نحو 2200 عامل يعملون بعدة قطاعات في إيلات