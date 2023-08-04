شؤون فلسطينية

جماهير طولكرم تشيّع جثمان الشهيد محمود أبو سعن

جماهير طولكرم تشيّع جثمان الشهيد محمود أبو سعن
رام الله - دنيا الوطن
شيّعت جماهير الشعب الفلسطني في مدينة طولكرم، اليوم الجمعة، جثمان الشاب محمود أبو سعن (18 عامًا) الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم خلال اشتباكات اندلعت عقب اقتحام مخيم نور شمس.

وأفادت مصادر محلية، بأن موكب تشييع الشهيد محمود أبو سعن، من أمام مستشفى الشهيد ثابت الحكومي، وصولًا إلى منزل عائلته في مخيم عين شمس؛ لإلقاء نظرة الوداع عليه.

وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ صلاة الجمعة والجنازة على الشهيد "أبو سعن" ستكون في مسجد الروضة في الحي الغربي من مدينة طولكرم، قبل أن يوارى الثرى في المقبرة الغربية.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن الشاب محمود أبو سعن (18 عاما)، أصيب برصاصة في رأسه أطلقها جنود  الاحتلال عليه من مسافة صفر، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأعلن الأطباء هناك استشهاده متأثرا بجروحه.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم طولكرم، وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام.

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