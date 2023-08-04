شؤون فلسطينية

الاحتلال يعيق حركة المواطنين على حاجز "دوتان" العسكري قرب يعبد

الاحتلال يعيق حركة المواطنين على حاجز "دوتان" العسكري قرب يعبد
الاحتلال يعيق حركة المواطنين - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، حركة المواطنين على حاجز "دوتان" العسكري، قرب بلدة يعبد، غرب جنين، ما تسبب في زيادة معاناة المواطنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عسكري "دوتان" جنوب بلدة يعبد، على شارع جنين- طولكرم، أوقف مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية واستجوبتهم، ما أدى إلى حدوث أزمة مرورية خانقة.

وذكر مواطنون لـ"وفا" أن جنود الاحتلال على الحاجز المذكور، ومنذ عدة شهور، يتعمدوا إهانة المواطنين وزيادة معاناتهم سواء مرضى أو عمال أو مزارعين أو تجار من يعبد وقراها، وبلدة برطعة، ومن محافظتي جنين وطولكرم، حيث يضطرون للإنتظار لأكثر من ساعة على الحاجز .

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