السودان: البعثة الأممية تتهم الدعم السريع باستهداف المدنيين بشكل عشوائي





وعبرت البعثة في بيان عن قلقها العميق إزاء تداعيات الصراع على المدنيين في إقليم دارفور، مشيرة إلى وجود حوادث استهداف مشابهة أيضا في نيالا جنوب دارفور وزالنجي في وسط الإقليم.



وقال المبعوث الأممي فولكر بيرتس "إنني قلق من التقارير التي تفيد بمنع المدنيين من النزوح إلى أماكن أكثر أمانًا ما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا"، وفق ما نقل موقع (العربية).



وحثت (يونيتامس) جميع القوات المشاركة في الأعمال "العدائية" على وقف عملياتها العسكرية على الفور، داعية إلى استئناف المحادثات عبر منبر جدة.



كما جددت البعثة التزامها بدعم وتسهيل الجهود الرامية إلى التوصل لحل سلمي للصراع في السودان.



رام الله - دنيا الوطناتهمت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، قوات الدعم السريع باستهداف المدنيين والمرافق العامة بشكل عشوائي، خاصة في محلية سربا غرب دارفور.