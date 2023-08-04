شاهد: حزب الله يوثق بالفيديو للمرة الثانية جولة هاليفي عند الحدود الشمالية



وأضاف بأن الاجتماع سيركز على ما وصفها "التهديدات على الجبهة الشمالية لإسرائيل".



رام الله - دنيا الوطنتداولت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، مقطع فيديو تقول إن عناصر (حزب الله) وثقت من خلاله، وللمرة الثانية، جولة رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي في منطقة الحدود بين إسرائيل ولبنان.وأجرى هاليفي، أمس الأربعاء جولة على طول الحدود الشمالية، وكان برفقته قائد المنطقة الشمالية، أوري غوردين والعديد من القادة.كما أجرى تقييماً للوضع الأمني "استعرض خلاله القادة الأحداث الأخيرة والإجراءات التي استخدمتها فرقة الجليل لإحباط الانتهاكات في منطقة الحدود".وأفاد موقع (روتر نت) الإسرائيلي، بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) سيجتمع الأحد المقبل.