تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الاثنين

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-20 31-21 33-21 بيت لحم 30-20 31-21 33-21 رام الله والبيرة 29-19 30-20 32-20 طولكرم 31-22 32-23 34-23 نابلس 31-20 32-21 34-21 قلقيلية 31-22 32-23 34-23 جنين 34-21 35-22 37-22 سلفيت 30-20 31-21 33-21 طوباس 35-22 36-23 38-23 روابي 31-20 32-21 34-21 الخليل 29-19 30-20 32-20 غزه 30-24 31-25 33-25 أريحا 41-25 42-26 44-26 خانيونس 30-24 31-25 33-25 الأغوار الشمالية 39-23 40-24 42-24 رفح 31-23 32-24 34-24

رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون طقس فلسطين لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت يكون طقس فلسطين صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.أما يوم الاثنين، يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: