18 قتيلاً إثر سقوط حافلة في وادٍ شمال شرق المكسيك

وذكر تقرير صادر من ولاية ناياريت على ساحل المحيط الهادئ أن بين الضحايا "بالغا وثلاثة قصّر"، فيما تم نقل المصابين الـ22 إلى مستشفى، في حين أنّ راكبا واحدا فقط لم يتعرّض لأذى، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



ووقع الحادث حوالي الساعة 09:45 بتوقيت غرينيتش، بينما كانت الحافلة متوجهة من مكسيكو سيتي إلى تيخوانا (شمال غرب) على الحدود مع الولايات المتحدة، وفق الحماية المدنية.



وسقطت الحافلة في واد بعمق 50 مترا، فيما ذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن سبب الحادثة نوم السائق من الإرهاق.



رام الله - دنيا الوطنسقطت حافلة تقل مواطنين ومهاجرين في وادٍ بشمال شرق المكسيك، يوم الخميس، مما أسقر عن مصرع 18 شخصاً وإصابة 22 آخرين.ونقلت وسائل إعلام محلية عن الحماية المدنية في البلاد، بأن بين القتلى مواطنين من الهند ودول إفريقية.