شؤون فلسطينية

شهيد برصاص الاحتلال شرق طولكرم

شهيد برصاص الاحتلال شرق طولكرم
شهيد برصاص الاحتلال شرق طولكرم وهو محمود أبو سعن
رام الله - دنيا الوطن
استشهد، فجر اليوم الجمعة، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق طولكرم.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن الشاب محمود أبو سعن (18 عاما)، أصيب برصاصة في رأسه أطلقها جنود  الاحتلال عليه من مسافة صفر، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأعلن الأطباء هناك استشهاده متأثرا بجروحه.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم طولكرم، وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام.

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