أول تعليق من ترامب بعد مثوله أمام محكمة فدرالية في واشنطن



ومثل ترامب يوم الخميس أمام محكمة فدرالية تقع على مقربة من مبنى الكابيتول، الذي اقتحمه أنصار له في 6 كانون الثاني/ يناير 2021.



ويتهم الرئيس الأميركي السابق، بالتخطيط مع ستة آخرين لم تذكر أسماؤهم، لقلب نتيجة الانتخابات، ومن بين ثلاث قضايا جنائية تهدد بعرقلة محاولته العودة إلى البيت الأبيض، تعد هذه القضية بأنها الأخطر.



واتفق الادعاء وفريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق ترامب، على أن الجلسة القادمة في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، ستكون يوم 28 آب/ أغسطس الجاري، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



ودفع ترامب الخميس ببراءته من التآمر على المؤسسات الأميركية، بعد يومين من اتهامه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.



وقالت وسائل إعلام أميركية، إن ترامب غادر المحكمة عقب مثوله للتحقيق في التهم الموجهة إليه.



ووجهت لائحة اتهامات جنائية لترامب، الثلاثاء، الماضي بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2020 خلال الفترة التي سبقت أعمال الشغب العنيفة التي ارتكبها مؤيدوه في مبنى الكابيتول مع قيام وزارة العدل بمحاسبته على جهده غير المسبوق لمنع التداول السلمي للسلطة الرئاسية، وتهديد الديمقراطية الأميركية.

رام الله - دنيا الوطنوصف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يوم محاكمته باليوم "الحزين جداً" مشيراً إلى أن توجيه التهم له "اضطهاد لخصم سياسي".