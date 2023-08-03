شؤون فلسطينية

عورتاني يلتقي وفداً من بلدية يطا

عورتاني يلتقي وفداً من بلدية يطا
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، وفداً من بلدية يطا يضم رئيس البلدية صالح عواد، وعضو المجلس البلدي محمد الشواهين، ومدير دائرة المواقف المساندة محمود عواد.

وخلال اللقاء أكد عورتاني مساعي الوزارة الدائمة لتوفير بنية تعليمية سليمة وجاذبة، معرباً عن تقديره للمجتمع المحلي في يطا ودوره في دعم التعليم، مشيداً بالالتزام الكبير من قبل المجتمع اليطاوي ببرنامج تبني المدارس، مثمناً جهود البلدية ومؤسسات المدينة في إنجاح هذا المسعى.

بدوره، عرض عواد الأولويات الخاصة بالأبنية المدرسية في محافظة يطا والتحديات الكبيرة نتيجة إمعان الاحتلال في السيطرة على الأراضي وهدم المدارس خاصة في مناطق التحدي، مشيداً بجهود الوزارة من خلال التعاون الوثيق وحرصها على توفير
تعليم ملائم، مشدداً على استعداد البلدية الدائم على تقديم كافة الإمكانات لنجاح العملية التعليمية.

وحضر اللقاء الوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور ومدير عام الأبنية م. وسام نخلة.

أخبار ذات صلة

عورتاني يلتقي وفداً من بلدية يطا

عورتاني يلتقي وفداً من بلدية يطا

فيديو.. ضبط حوالي 1 كغم من المخدرات بحوزة تاجر مخدرات في الخليل

فيديو.. ضبط حوالي 1 كغم من المخدرات بحوزة تاجر مخدرات في الخليل

إعلام الاحتلال: إطلاق نار على مركبة للمستوطنين قرب أريحا

إعلام الاحتلال: إطلاق نار على مركبة للمستوطنين قرب أريحا

مقتل مواطن خلال شجار عائلي في مدينة غزة

مقتل مواطن خلال شجار عائلي في مدينة غزة

أبو مدللة: آن الأوان لتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال عبر تطبيق قرارات الإجماع الوطني

أبو مدللة: آن الأوان لتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال عبر تطبيق قرارات الإجماع الوطني

حزب الشعب يُدين أحداث العنف في جامعة الخليل ويدعو لمعالجتها بحكمة

حزب الشعب يُدين أحداث العنف في جامعة الخليل ويدعو لمعالجتها بحكمة

محافظة القدس: 6542 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال يوليو الماضي

محافظة القدس: 6542 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال يوليو الماضي

الصالح يفتتح عدة مشاريع تطويرية بقيمة 10 مليون شيكل بمحافظة الخليل

الصالح يفتتح عدة مشاريع تطويرية بقيمة 10 مليون شيكل بمحافظة الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عورتاني يلتقي وفداً من بلدية يطا

عورتاني يلتقي وفداً من بلدية يطا

أبو مدللة: آن الأوان لتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال عبر تطبيق قرارات الإجماع الوطني

أبو مدللة: آن الأوان لتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال عبر تطبيق قرارات الإجماع الوطني

حزب الشعب يُدين أحداث العنف في جامعة الخليل ويدعو لمعالجتها بحكمة

حزب الشعب يُدين أحداث العنف في جامعة الخليل ويدعو لمعالجتها بحكمة

محافظة القدس: 6542 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال يوليو الماضي

محافظة القدس: 6542 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال يوليو الماضي

الصالح يفتتح عدة مشاريع تطويرية بقيمة 10 مليون شيكل بمحافظة الخليل

الصالح يفتتح عدة مشاريع تطويرية بقيمة 10 مليون شيكل بمحافظة الخليل

مصرع طفل (3 سنوات) إثر حادث دعس في نابلس

مصرع طفل (3 سنوات) إثر حادث دعس في نابلس

اجتماع وزاري موسع للاتفاق على خطة التحرك التنموي لتعزيز برامج التعاون بين فلسطين وليبيا

اجتماع وزاري موسع للاتفاق على خطة التحرك التنموي لتعزيز برامج التعاون بين فلسطين وليبيا

المطران عطا الله حنا: ما يحدث في مخيم عين الحلوة امر يندى له الجبين

المطران عطا الله حنا: ما يحدث في مخيم عين الحلوة امر يندى له الجبين

منوعات

فيديو: لين الصعيدي تصدم المتابعين بجرأتها خلال حفل تخرجها

فيديو: لين الصعيدي تصدم المتابعين بجرأتها خلال حفل تخرجها

ما سبب اختفاء جوري بكر عن السوشيال ميديا خلال الفترة الاخيرة؟

ما سبب اختفاء جوري بكر عن السوشيال ميديا خلال الفترة الاخيرة؟

نانسي عجرم تتصدر الترند بعد ارتدائها جمبسوت بسعر خيالي

نانسي عجرم تتصدر الترند بعد ارتدائها جمبسوت بسعر خيالي

صورة: قُبلة عمرو دياب وداليدا خليل تثير الشكوك حول ارتباطهما

صورة: قُبلة عمرو دياب وداليدا خليل تثير الشكوك حول ارتباطهما

ما حقيقة انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي بشكل سري؟

ما حقيقة انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي بشكل سري؟

صور: نادين نجيم تخطف أنظار الجمهور بفستان أسود مكشوف الكتفين

صور: نادين نجيم تخطف أنظار الجمهور بفستان أسود مكشوف الكتفين

تامر حسني يدافع عن الهجوم على فيلم تاج ويستعين بـ ياسمين عز

تامر حسني يدافع عن الهجوم على فيلم تاج ويستعين بـ ياسمين عز

فيديو: معجبة ترمي نفسها في أحضان محمد رمضان وتدخل في نوبة هستيرية

فيديو: معجبة ترمي نفسها في أحضان محمد رمضان وتدخل في نوبة هستيرية

بعد دقائق من نشرها.. أسماء منير تحذف صوراً مع صديقين داخل حمام السباحة

بعد دقائق من نشرها.. أسماء منير تحذف صوراً مع صديقين داخل حمام السباحة

&quot;خايفة أتحسد&quot;.. شيماء سيف تفاجئ جمهورها بصورة غريبة

"خايفة أتحسد".. شيماء سيف تفاجئ جمهورها بصورة غريبة

عربي

بينهم مطلوب مرتبط بعصابات دولية.. اعتقال 10 مشتبه بهم بترويج مخدرات في الأردن

بينهم مطلوب مرتبط بعصابات دولية.. اعتقال 10 مشتبه بهم بترويج مخدرات في الأردن

السودان: تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من &quot;انعدام الأمن الغذائي الحاد&quot;

السودان: تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من "انعدام الأمن الغذائي الحاد"

السعودية والكويت تؤكدان التمسك بملكية حقل الدرة وتدعوان إيران للتفاوض

السعودية والكويت تؤكدان التمسك بملكية حقل الدرة وتدعوان إيران للتفاوض

الأردن: سلطة العقبة تنفي وجود أي حديث عن تخطيط لمنتجع سياحي مع إسرائيل

الأردن: سلطة العقبة تنفي وجود أي حديث عن تخطيط لمنتجع سياحي مع إسرائيل