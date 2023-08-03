عورتاني يلتقي وفداً من بلدية يطا



وخلال اللقاء أكد عورتاني مساعي الوزارة الدائمة لتوفير بنية تعليمية سليمة وجاذبة، معرباً عن تقديره للمجتمع المحلي في يطا ودوره في دعم التعليم، مشيداً بالالتزام الكبير من قبل المجتمع اليطاوي ببرنامج تبني المدارس، مثمناً جهود البلدية ومؤسسات المدينة في إنجاح هذا المسعى.



بدوره، عرض عواد الأولويات الخاصة بالأبنية المدرسية في محافظة يطا والتحديات الكبيرة نتيجة إمعان الاحتلال في السيطرة على الأراضي وهدم المدارس خاصة في مناطق التحدي، مشيداً بجهود الوزارة من خلال التعاون الوثيق وحرصها على توفير

تعليم ملائم، مشدداً على استعداد البلدية الدائم على تقديم كافة الإمكانات لنجاح العملية التعليمية.



وحضر اللقاء الوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور ومدير عام الأبنية م. وسام نخلة.



رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، وفداً من بلدية يطا يضم رئيس البلدية صالح عواد، وعضو المجلس البلدي محمد الشواهين، ومدير دائرة المواقف المساندة محمود عواد.