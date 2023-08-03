شؤون فلسطينية

فيديو.. ضبط حوالي 1 كغم من المخدرات بحوزة تاجر مخدرات في الخليل

فيديو.. ضبط حوالي 1 كغم من المخدرات بحوزة تاجر مخدرات في الخليل
الشرطة تضبط حوالي 1 كغم من المخدرات بحوزة تاجر مخدرات في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في بلدة الظاهرية جنوب الخليل وضبطت بحوزته كمية من المواد المخدرة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناءً على معلومات تلقتها شرطة مكافحة المخدرات تتعلق بحيازة أحد الأشخاص على كمية من المواد المخدرة ويقوم بالاتجار بها في بلدة الظاهرية، على الفور تحركت قوة من الشرطة للمكان لإلقاء القبض على هذا التاجر وضبط ما بحوزته من مخدرات.

وأضافت بأنه وعند وصول القوة للمكان حاول هذا التاجر الفرار بمركبته وقام بصدم عدد من المركبات المتوقفة بجانب الطريق إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليه، وخلال تفتيش المركبة عثر بداخلها على كمية من المواد المخدرة كانت عبارة عن مادة الماريجوانا ومادة الحشيش وحبوب المخدرة بلغت من الوزن ما يقارب ١ كغم، هذا بالإضافة إلى العثور على قطعة سلاح ناري ومبلغ مالي من عائدات بيع المخدرات. 

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليه لا

 


ستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول.



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