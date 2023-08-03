دولي

صحيفة إسرائيلية: سيناريو هجوم صاروخي مشترك من لبنان وغزة وإيران أصبح احتمالًا واقعياً

صحيفة إسرائيلية: سيناريو هجوم صاروخي مشترك من لبنان وغزة وإيران أصبح احتمالًا واقعياً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إن سيناريو هجوم صاروخي مشترك من لبنان وغزة وإيران، أصبح احتمالًا واقعياً، في ظل ما وصفته "الانقلاب القضائي".

وأوضحت الصحيفة: "هم يعتقدون أن حكومة نتنياهو جردت إسرائيل من قوتها، ويقدرون أن إضعاف القضاء خلق فرصة لم تكن ولن تكون لعقود من الزمان".

وتابعت: "في ضوء تآكل الردع، وغياب الدعم الدولي، يدرك (حزب الله) وحماس فرصة عمل متزامن ضد إسرائيل من جبهتين في آن واحد".

وقالت (هآرتس)، إن "إطلاق 10 آلاف صاروخ من لبنان و5000 صاروخ من قطاع غزة ليست أرقامًا خيالية".

أخبار ذات صلة

صحيفة إسرائيلية: سيناريو هجوم صاروخي مشترك من لبنان وغزة وإيران أصبح احتمالًا واقعياً

صحيفة إسرائيلية: سيناريو هجوم صاروخي مشترك من لبنان وغزة وإيران أصبح احتمالًا واقعياً

قبل ساعات من محاكمة جديدة.. ترمب يوجه اتهاماً لبايدن والحزب الديمقراطي

قبل ساعات من محاكمة جديدة.. ترمب يوجه اتهاماً لبايدن والحزب الديمقراطي

غالانت: خيمة حزب الله حدث صغير وغير استراتيجي

غالانت: خيمة حزب الله حدث صغير وغير استراتيجي

شارك بعدوان 2014.. وفاة جندي إسرائيلي أضرم النار في نفسه قبل أيام

شارك بعدوان 2014.. وفاة جندي إسرائيلي أضرم النار في نفسه قبل أيام

تلقى اتصالاً من واشنطن.. الكشف عن ظروف احتجاز رئيس النيجر

تلقى اتصالاً من واشنطن.. الكشف عن ظروف احتجاز رئيس النيجر

رئيسي يوجه دعوة لمحمد بن زايد لزيارة إيران

رئيسي يوجه دعوة لمحمد بن زايد لزيارة إيران

إصابة خمسة جنود إسرائيليين جراء انقلاب مركبة عسكرية في الشمال

إصابة خمسة جنود إسرائيليين جراء انقلاب مركبة عسكرية في الشمال

لأول مرة.. المحكمة العليا في إسرائيل تناقش قانون التعذر اليوم

لأول مرة.. المحكمة العليا في إسرائيل تناقش قانون التعذر اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عورتاني يلتقي وفداً من بلدية يطا

عورتاني يلتقي وفداً من بلدية يطا

أبو مدللة: آن الأوان لتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال عبر تطبيق قرارات الإجماع الوطني

أبو مدللة: آن الأوان لتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال عبر تطبيق قرارات الإجماع الوطني

حزب الشعب يُدين أحداث العنف في جامعة الخليل ويدعو لمعالجتها بحكمة

حزب الشعب يُدين أحداث العنف في جامعة الخليل ويدعو لمعالجتها بحكمة

محافظة القدس: 6542 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال يوليو الماضي

محافظة القدس: 6542 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال يوليو الماضي

الصالح يفتتح عدة مشاريع تطويرية بقيمة 10 مليون شيكل بمحافظة الخليل

الصالح يفتتح عدة مشاريع تطويرية بقيمة 10 مليون شيكل بمحافظة الخليل

مصرع طفل (3 سنوات) إثر حادث دعس في نابلس

مصرع طفل (3 سنوات) إثر حادث دعس في نابلس

اجتماع وزاري موسع للاتفاق على خطة التحرك التنموي لتعزيز برامج التعاون بين فلسطين وليبيا

اجتماع وزاري موسع للاتفاق على خطة التحرك التنموي لتعزيز برامج التعاون بين فلسطين وليبيا

المطران عطا الله حنا: ما يحدث في مخيم عين الحلوة امر يندى له الجبين

المطران عطا الله حنا: ما يحدث في مخيم عين الحلوة امر يندى له الجبين

منوعات

فيديو: لين الصعيدي تصدم المتابعين بجرأتها خلال حفل تخرجها

فيديو: لين الصعيدي تصدم المتابعين بجرأتها خلال حفل تخرجها

ما سبب اختفاء جوري بكر عن السوشيال ميديا خلال الفترة الاخيرة؟

ما سبب اختفاء جوري بكر عن السوشيال ميديا خلال الفترة الاخيرة؟

نانسي عجرم تتصدر الترند بعد ارتدائها جمبسوت بسعر خيالي

نانسي عجرم تتصدر الترند بعد ارتدائها جمبسوت بسعر خيالي

صورة: قُبلة عمرو دياب وداليدا خليل تثير الشكوك حول ارتباطهما

صورة: قُبلة عمرو دياب وداليدا خليل تثير الشكوك حول ارتباطهما

ما حقيقة انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي بشكل سري؟

ما حقيقة انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي بشكل سري؟

صور: نادين نجيم تخطف أنظار الجمهور بفستان أسود مكشوف الكتفين

صور: نادين نجيم تخطف أنظار الجمهور بفستان أسود مكشوف الكتفين

تامر حسني يدافع عن الهجوم على فيلم تاج ويستعين بـ ياسمين عز

تامر حسني يدافع عن الهجوم على فيلم تاج ويستعين بـ ياسمين عز

فيديو: معجبة ترمي نفسها في أحضان محمد رمضان وتدخل في نوبة هستيرية

فيديو: معجبة ترمي نفسها في أحضان محمد رمضان وتدخل في نوبة هستيرية

بعد دقائق من نشرها.. أسماء منير تحذف صوراً مع صديقين داخل حمام السباحة

بعد دقائق من نشرها.. أسماء منير تحذف صوراً مع صديقين داخل حمام السباحة

&quot;خايفة أتحسد&quot;.. شيماء سيف تفاجئ جمهورها بصورة غريبة

"خايفة أتحسد".. شيماء سيف تفاجئ جمهورها بصورة غريبة

عربي

بينهم مطلوب مرتبط بعصابات دولية.. اعتقال 10 مشتبه بهم بترويج مخدرات في الأردن

بينهم مطلوب مرتبط بعصابات دولية.. اعتقال 10 مشتبه بهم بترويج مخدرات في الأردن

السودان: تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من &quot;انعدام الأمن الغذائي الحاد&quot;

السودان: تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من "انعدام الأمن الغذائي الحاد"

السعودية والكويت تؤكدان التمسك بملكية حقل الدرة وتدعوان إيران للتفاوض

السعودية والكويت تؤكدان التمسك بملكية حقل الدرة وتدعوان إيران للتفاوض

الأردن: سلطة العقبة تنفي وجود أي حديث عن تخطيط لمنتجع سياحي مع إسرائيل

الأردن: سلطة العقبة تنفي وجود أي حديث عن تخطيط لمنتجع سياحي مع إسرائيل