صحيفة إسرائيلية: سيناريو هجوم صاروخي مشترك من لبنان وغزة وإيران أصبح احتمالًا واقعياً

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إن سيناريو هجوم صاروخي مشترك من لبنان وغزة وإيران، أصبح احتمالًا واقعياً، في ظل ما وصفته "الانقلاب القضائي".





وأوضحت الصحيفة: "هم يعتقدون أن حكومة نتنياهو جردت إسرائيل من قوتها، ويقدرون أن إضعاف القضاء خلق فرصة لم تكن ولن تكون لعقود من الزمان".





وتابعت: "في ضوء تآكل الردع، وغياب الدعم الدولي، يدرك (حزب الله) وحماس فرصة عمل متزامن ضد إسرائيل من جبهتين في آن واحد".





وقالت (هآرتس)، إن "إطلاق 10 آلاف صاروخ من لبنان و5000 صاروخ من قطاع غزة ليست أرقامًا خيالية".





رام الله - دنيا الوطن