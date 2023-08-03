عاجل

  • مقتل مواطن(28 عاماً) متأثراً بجراحه وإصابة اثنين آخرَين بجروح مختلفة خلال شجار عائلي تخلله إطلاق نار بمدينة غزة

شؤون فلسطينية

أبو مدللة: آن الأوان لتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال عبر تطبيق قرارات الإجماع الوطني

أبو مدللة: آن الأوان لتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال عبر تطبيق قرارات الإجماع الوطني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين د. سمير أبو مدللة، إنه آن الأوان لتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال عبر تطبيق قرارات الإجماع الوطني وإنهاء الانقسام، خاصة في ظل التغيير الإسرائيلي الذي انتقل إلى المواجهة الحاسمة مع شعبنا بالعمل على الضم الزاحف لأرضنا إلى "دولة إسرائيل" والقضاء على الأسس المادية لتجسيد مشروعنا الوطني في الحرية والاستقلال.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه مركز الدراسات السياسية والتنموية بغزة، مضيفاً: أنه لدينا حقوق مطلوب صونها وتطويرها لمواجهة مشاريع الاحتلال ومساعي الولايات المتحدة في توسيع التطبيع، لافتًا إلى أن حكومة الاحتلال تستند لتقدم على خططها الاستعمارية، وإطلاق برنامجها لضم الأراضي المحتلة عام 67، على دعم أميركي يعبر عن تواطؤ واشنطن بأشكال مختلفة.

وأوضح أبو مدللة أن شعبنا ما زال تحت الاحتلال والاستعمار ويناضل من أجل حقه في تقرير مصيره على أرضه عملاً بالشرعية ومبادئ القوانين الدولية التي تكفل للشعوب حقها في تقرير مصيرها، مشددًا أنه لا يمكن الفصل بين حق تقرير المصير وبين التمثيل الشرعي لمنظمة التحرير لشعبنا وبين الالتزام بالشرعية الدولية، وشرعية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي.

وذكر أنه لا يحق لأحد من الفصائل أو القيادة أن يرسم للمقاومة الشعبية شكلها باعتبارها حق ديمقراطي لشعبنا وهو الذي يقرر صفتها وآلياتها وأساليبها، بالشكل الذي يراه مناسباً لخصوصية وضعه وطبيعة المرحلة التي يمر بها، لافتًا إلى أن الحديث عن المقاومة الشاملة هو الموقف السليم ومن المفترض أن نلتزم به.

وتابع أبو مدللة: لسنا بحاجة إلى صيغ جديدة تلبي نضالنا، حيث توافقنا في الحوار والمؤسسة الوطنية على تطبيق ما جاء في قرارات مجالسنا الوطنية والمركزية بوقف العمل باتفاق أوسلو وتبعاته الأمنية والاقتصادية، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بدولتنا الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، والتراجع عن برنامج الضم، وإطلاق سراح أسرانا الأبطال.

وحول غياب بعض الفصائل عن اجتماع الأمناء العامين، شدد القيادي في الجبهة على أهمية التعددية السياسية وحرية الرأي، بما يضمن وقف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية وضمان الحق في التظاهر وإبداء الرأي.

وأكد ضرورة اعتماد الحوار للوصول إلى توافقات وتفاهمات تقودنا إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، داعياً لضرورة تشكيل لجنة متابعة عليا تعمل على وضع الآليات والخطوات الضرورية من أجل تنفيذ ما يتم التوافق عليه.

أخبار ذات صلة

أبو مدللة: آن الأوان لتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال عبر تطبيق قرارات الإجماع الوطني

أبو مدللة: آن الأوان لتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال عبر تطبيق قرارات الإجماع الوطني

حزب الشعب يُدين أحداث العنف في جامعة الخليل ويدعو لمعالجتها بحكمة

حزب الشعب يُدين أحداث العنف في جامعة الخليل ويدعو لمعالجتها بحكمة

محافظة القدس: 6542 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال يوليو الماضي

محافظة القدس: 6542 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال يوليو الماضي

الصالح يفتتح عدة مشاريع تطويرية بقيمة 10 مليون شيكل بمحافظة الخليل

الصالح يفتتح عدة مشاريع تطويرية بقيمة 10 مليون شيكل بمحافظة الخليل

ألمانيا توقع على تمويل بمبلغ 28 مليون يورو لدعم أونروا

ألمانيا توقع على تمويل بمبلغ 28 مليون يورو لدعم أونروا

مصرع طفل (3 سنوات) إثر حادث دعس في نابلس

مصرع طفل (3 سنوات) إثر حادث دعس في نابلس

مدير الشرطة بغزة يوجه رسالة للمراكز والمؤسسات الحقوقية

مدير الشرطة بغزة يوجه رسالة للمراكز والمؤسسات الحقوقية

اجتماع وزاري موسع للاتفاق على خطة التحرك التنموي لتعزيز برامج التعاون بين فلسطين وليبيا

اجتماع وزاري موسع للاتفاق على خطة التحرك التنموي لتعزيز برامج التعاون بين فلسطين وليبيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو مدللة: آن الأوان لتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال عبر تطبيق قرارات الإجماع الوطني

أبو مدللة: آن الأوان لتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال عبر تطبيق قرارات الإجماع الوطني

حزب الشعب يُدين أحداث العنف في جامعة الخليل ويدعو لمعالجتها بحكمة

حزب الشعب يُدين أحداث العنف في جامعة الخليل ويدعو لمعالجتها بحكمة

اجتماع وزاري موسع للاتفاق على خطة التحرك التنموي لتعزيز برامج التعاون بين فلسطين وليبيا

اجتماع وزاري موسع للاتفاق على خطة التحرك التنموي لتعزيز برامج التعاون بين فلسطين وليبيا

المطران عطا الله حنا: ما يحدث في مخيم عين الحلوة امر يندى له الجبين

المطران عطا الله حنا: ما يحدث في مخيم عين الحلوة امر يندى له الجبين

المعتقلون الإداريون في سجن (عوفر) يشرعون بخطوات احتجاجية

المعتقلون الإداريون في سجن (عوفر) يشرعون بخطوات احتجاجية

رام الله: نقابيون يطالبون بتشديد الرقابة على أماكن العمل ومعاقبة المخالفين

رام الله: نقابيون يطالبون بتشديد الرقابة على أماكن العمل ومعاقبة المخالفين

المطران حنا: من الأهمية بمكان العمل من أجل الحفاظ على القدس وطابعها

المطران حنا: من الأهمية بمكان العمل من أجل الحفاظ على القدس وطابعها

رابط تسجيل لمنتفعي الشؤون خاص بالمنحة الحكومية للكهرباء بغزة

رابط تسجيل لمنتفعي الشؤون خاص بالمنحة الحكومية للكهرباء بغزة

منوعات

فيديو: لين الصعيدي تصدم المتابعين بجرأتها خلال حفل تخرجها

فيديو: لين الصعيدي تصدم المتابعين بجرأتها خلال حفل تخرجها

ما سبب اختفاء جوري بكر عن السوشيال ميديا خلال الفترة الاخيرة؟

ما سبب اختفاء جوري بكر عن السوشيال ميديا خلال الفترة الاخيرة؟

نانسي عجرم تتصدر الترند بعد ارتدائها جمبسوت بسعر خيالي

نانسي عجرم تتصدر الترند بعد ارتدائها جمبسوت بسعر خيالي

صورة: قُبلة عمرو دياب وداليدا خليل تثير الشكوك حول ارتباطهما

صورة: قُبلة عمرو دياب وداليدا خليل تثير الشكوك حول ارتباطهما

ما حقيقة انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي بشكل سري؟

ما حقيقة انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي بشكل سري؟

صور: نادين نجيم تخطف أنظار الجمهور بفستان أسود مكشوف الكتفين

صور: نادين نجيم تخطف أنظار الجمهور بفستان أسود مكشوف الكتفين

تامر حسني يدافع عن الهجوم على فيلم تاج ويستعين بـ ياسمين عز

تامر حسني يدافع عن الهجوم على فيلم تاج ويستعين بـ ياسمين عز

فيديو: معجبة ترمي نفسها في أحضان محمد رمضان وتدخل في نوبة هستيرية

فيديو: معجبة ترمي نفسها في أحضان محمد رمضان وتدخل في نوبة هستيرية

بعد دقائق من نشرها.. أسماء منير تحذف صوراً مع صديقين داخل حمام السباحة

بعد دقائق من نشرها.. أسماء منير تحذف صوراً مع صديقين داخل حمام السباحة

&quot;خايفة أتحسد&quot;.. شيماء سيف تفاجئ جمهورها بصورة غريبة

"خايفة أتحسد".. شيماء سيف تفاجئ جمهورها بصورة غريبة

عربي

بينهم مطلوب مرتبط بعصابات دولية.. اعتقال 10 مشتبه بهم بترويج مخدرات في الأردن

بينهم مطلوب مرتبط بعصابات دولية.. اعتقال 10 مشتبه بهم بترويج مخدرات في الأردن

السودان: تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من &quot;انعدام الأمن الغذائي الحاد&quot;

السودان: تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من "انعدام الأمن الغذائي الحاد"

السعودية والكويت تؤكدان التمسك بملكية حقل الدرة وتدعوان إيران للتفاوض

السعودية والكويت تؤكدان التمسك بملكية حقل الدرة وتدعوان إيران للتفاوض

الأردن: سلطة العقبة تنفي وجود أي حديث عن تخطيط لمنتجع سياحي مع إسرائيل

الأردن: سلطة العقبة تنفي وجود أي حديث عن تخطيط لمنتجع سياحي مع إسرائيل