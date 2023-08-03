حزب الشعب يُدين أحداث العنف في جامعة الخليل ويدعو لمعالجتها بحكمة
ويقول الحزب في بيان إنه وفي الوقت الذي يدين فيه أي تضييقات على الأنشطة والحريات النقابية، وانتهاكها من أية جهة كانت في الأراضي الفلسطينية كافة، يدعو إلى التحقيق فيما جرى بحق بعض طلبة الجامعة وانشطتهم، وكذلك بحق الصحفيين وفي التواجد غير المبرر لعناصر الأمن على مداخلها، ويطالب هيئات الجامعة الإدارية والتدريسية والكتل الطلابية كافة، بالتحلي بأقصى درجات التعاون لمعالجة ما جرى بمسؤولية وحكمة، وضمان عدم تكراره، وتوفير الاستقرار للجامعة والبيئة الآمنة
لجميع الطلبة والعاملين فيها بما يحفظ حقوق الجميع.
كما يطالب الحكومة الفلسطينية، بالتدخل لضمان عدم تدخل أجهزة الأمن الفلسطينية بأي صورة من الصور في شؤون الجامعات والأنشطة الطلابية فيها.
التعليقات