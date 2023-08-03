قبل ساعات من محاكمة جديدة.. ترمب يوجه اتهاماً لبايدن والحزب الديمقراطي





واعتبرت حملة ترمب المحاكمة، محاولة للتدخل في الانتخابات الرئاسية القادمة واضطهادا سياسيا له.



رام الله - دنيا الوطنقبل ساعات من مثوله أمام محكمة في واشنطن، قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، إنه يتم استخدام القضاء "كسلاح ضده".وقال ترمب الذي يواجه تهماً تتتعلّق بمناورات ذات طابع جنائي، لقلب نتائج انتخابات 2020، عبر منصة "تروث سوشال": إن الرئيس جو بايدن أمر وزارة العدل باتهامه "بأكبر قدر من الجرائم التي يمكن اختلاقها" لإجباره على صرف الوقت والمال للدفاع عن نفسه بدلا من أن ينفق ذلك على الحملة الانتخابية.وأضاف: "الديمقراطيون لا يريدونني مرشحًا ضدهم وإلا لما استخدموا القضاء كسلاح على هذا النحو غير المسبوق"، وفق ما نقل موقع (العربية).ومن المقرر أن يمثل الرئيس الأميركي السابق أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن في وقت لاحق اليوم لمواجهة اتهامات جديدة له للمرة الثالثة في 4 أشهر.